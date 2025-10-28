مپیکوپروموشن ٹریننگ امتحان نذر فرید کی پہلی پوزیشن
ملتان (خصوصی رپورٹر)ملتان الیکٹرک پاور کمپنی کے شعبہ ٹریننگ و امتحانات نے میڑ ریڈر سے میٹر سپروائزرIIکے عہدے پر ترقی کے محکمانہ پروموشن ٹریننگ امتحان کے نتا ئج جاری کر دیئے ہیں۔۔۔
اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹی اینڈ ای میپکو ہیڈ کواٹر ظلے ہما کی جانب سے جاری ہونے والے رزلٹ نوٹیفکیشن کے مطابق ریجنل ٹریننگ سنٹر ملتان میں منعقد ہونے والے پروموشن ٹریننگ امتحان میں نذر فرید نے پہلی،آصف منظور نے دوسری اور محمد کامران جمیل نے تیسری پوزیشن حاصل کی جبکہ ریاض احمد،جاوید اقبال،راؤ علی رضا،محمد کلیم، سجیل اسلم،فلک شیر،عاشق محمود، شمعون خان بھی کامیاب ہونے والے ملازمین میں شامل ہیں۔