گندم کے بیج کی ترسیل پر پابندی ناقابلِ فہم:سلیمان محمود
رحیم یار خان (ڈسٹرکٹ رپورٹر) سیڈ ایسوسی ایشن آف پاکستان (سیپ) کے چیئرمین رانا سلیمان محمود نے کہا ہے کہ حکومت پنجاب کی اجازت کے باوجود فوڈ ڈیپارٹمنٹ رحیم یار خان کی جانب سے دوسرے صوبوں کو تصدیق شدہ گندم بیج کی ترسیل پر غیر قانونی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔۔۔
، جس سے سندھ اور بلوچستان میں گندم کی کاشت 50 فیصد تک کم ہونے کا خدشہ ہے ۔ انہوں نے چیمبر آف کامرس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے اپیل کی کہ وہ فوری طور پر اس پابندی کے خاتمے کے لیے کردار ادا کریں۔