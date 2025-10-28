صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گندم کے بیج کی ترسیل پر پابندی ناقابلِ فہم:سلیمان محمود

  • ملتان
گندم کے بیج کی ترسیل پر پابندی ناقابلِ فہم:سلیمان محمود

رحیم یار خان (ڈسٹرکٹ رپورٹر) سیڈ ایسوسی ایشن آف پاکستان (سیپ) کے چیئرمین رانا سلیمان محمود نے کہا ہے کہ حکومت پنجاب کی اجازت کے باوجود فوڈ ڈیپارٹمنٹ رحیم یار خان کی جانب سے دوسرے صوبوں کو تصدیق شدہ گندم بیج کی ترسیل پر غیر قانونی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔۔۔

 ، جس سے سندھ اور بلوچستان میں گندم کی کاشت 50 فیصد تک کم ہونے کا خدشہ ہے ۔ انہوں نے چیمبر آف کامرس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے اپیل کی کہ وہ فوری طور پر اس پابندی کے خاتمے کے لیے کردار ادا کریں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سموگ کی شدت ،ہسپتالوں میں مریضوں کا رش

فیصل آباد انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ادوایات کی قلت،گھر ڈلیوری منصوبہ غیر موثر

واسا کی انسدادِ ڈینگی مہم، طالبات میں آگاہی لیکچر،پمفلٹ تقسیم

کمشنر کا الائیڈ ہسپتال کا دورہ، سہولیات کی فراہمی پر زور

ڈویلپمنٹ کمیٹی:36 کروڑ کے ترقیاتی منصوبوں کی منظوری

زرعی یونیورسٹی یومِ سیاہ پر کشمیریوں سے اظہارِ یکجہتی واک

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گلاس آدھا بھرا ہوا بھی تو ہے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اس کالم کو گیس کنکشن کی درخواست سمجھیں
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
سیاسی رشتے مجبوری ہی کا نام ہیں!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان کی بین الاقوامی تنہائی
رشید صافی
جاوید حفیظ
سی ایس ایس امتحان، نظرثانی کی ضرورت
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس