اتحاد اساتذہ کے رہنما ملک رمضان گرو ریٹائر ہوگئے
ملتان (خصوصی رپورٹر) اتحاد اساتذہ کے رہنما اور سابق قائم مقام صدر پیپلا ملک محمد رمضان گرو مدتِ ملازمت مکمل ہونے پر ریٹائر ہو گئے ۔۔۔۔
انہوں نے 19 فروری 1989 کو پنجاب پبلک سروس کمیشن سے منتخب ہو کر بطور لیکچرر شعبہ تاریخ میں محکمہ ہائر ایجوکیشن جوائن کیا۔ پانچ جولائی 2010 کو اسسٹنٹ پروفیسر اور 23 مارچ 2018 کو ایسوسی ایٹ پروفیسر کے عہدے پر ترقی پائی۔ وہ اساتذہ کے حقوق کے لیے چلائی جانے والی تمام تحریکوں میں فعال رہے اور 2016 میں پیپلا کے مرکزی سینئر نائب صدر منتخب ہوئے ۔ صدر کی ریٹائرمنٹ پر انہوں نے قائم مقام صدر کے طور پر خدمات انجام دیں۔ ریٹائرمنٹ پر گورنمنٹ کالج سول لائنز ملتان میں ان کے اعزاز میں الوداعیہ تقریب ہوئی، جہاں ان کی خدمات کو سراہا گیا۔