اقوام عالم میں پاکستان کی پذیرائی اہم کامیابی :جعفر اقبال
رحیم یار خان(ڈسٹرکٹ رپورٹر )اقوام عالم میں پاکستان کی پذیرائی حکومت کی اہم کامیابی ہے ’پاکستان امن پسند ملک ہے اور امن کو ترجیح دیتا ہے۔۔۔۔
ا ن خیالات کا اظہار سینئر مرکزی رہنما پاکستان مسلم لیگ (ن)و سینیٹر چوہدری محمد جعفر اقبال نے سابق وفاقی وزیر مملکت چوہدری ظفر اقبال وڑائچ اور امیدوار قومی اسمبلی حلقہ این اے 172 چوہدری عادل باجوہ سے ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کیا۔انہوں نے کہا کہ ملک اس وقت کسی بھی سیاسی عدم استحکام کا متحمل نہیں ہوسکتا ہے ’ملک کو اندروانی و بیرونی سازشوں کا سامنا ہے جس کا حکومت ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہے اور منہ توڑ جواب بھی دے رہی ہے۔