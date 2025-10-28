صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اقوام عالم میں پاکستان کی پذیرائی اہم کامیابی :جعفر اقبال

  • ملتان
اقوام عالم میں پاکستان کی پذیرائی اہم کامیابی :جعفر اقبال

رحیم یار خان(ڈسٹرکٹ رپورٹر )اقوام عالم میں پاکستان کی پذیرائی حکومت کی اہم کامیابی ہے ’پاکستان امن پسند ملک ہے اور امن کو ترجیح دیتا ہے۔۔۔۔

ا ن خیالات کا اظہار سینئر مرکزی رہنما پاکستان مسلم لیگ (ن)و سینیٹر چوہدری محمد جعفر اقبال نے سابق وفاقی وزیر مملکت چوہدری ظفر اقبال وڑائچ اور امیدوار قومی اسمبلی حلقہ این اے 172 چوہدری عادل باجوہ سے ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کیا۔انہوں نے کہا کہ ملک اس وقت کسی بھی سیاسی عدم استحکام کا متحمل نہیں ہوسکتا ہے ’ملک کو اندروانی و بیرونی سازشوں کا سامنا ہے جس کا حکومت ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہے اور منہ توڑ جواب بھی دے رہی ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

یوم سیاہ کشمیر، ڈی سی دفتر میں پر چم کشائی، ایک منٹ کی خاموشی

سیالکوٹ،ڈسکہ ، سمبڑیال میں کشمیریوں کیساتھ اظہار یکجہتی ریلیاں

حافظ آباد:کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ قبضہ کیخلاف ریلی

ماحولیاتی تحفظ، ٹریفک نظم و ضبط کے فروغ کیلئے روڈ سیفٹی کیمپ کا انعقاد

لدھیوالہ وڑائچ :ڈکیتی اور چوری کی وارداتیں ، موبائل فون اور رقم لوٹ لی

سیالکوٹ:کار کی موٹر سائیکل کو ٹکر معمرشخص جاں بحق ، نوجوان زخمی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گلاس آدھا بھرا ہوا بھی تو ہے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اس کالم کو گیس کنکشن کی درخواست سمجھیں
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
سیاسی رشتے مجبوری ہی کا نام ہیں!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان کی بین الاقوامی تنہائی
رشید صافی
جاوید حفیظ
سی ایس ایس امتحان، نظرثانی کی ضرورت
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس