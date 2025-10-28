صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

روشن معیشت پیکیج صنعتی مسائل کا حل نہیں، میاں بختاور تنویر شیخ

  • ملتان
ملتان (لیڈی رپورٹر) ایوانِ تجارت و صنعت ملتان کے صدر میاں بختاور تنویر شیخ نے کہا ہے کہ حکومت کی جانب سے اعلان کردہ ’’روشن معیشت’’ بجلی پیکیج صنعتی مسائل کا حقیقی حل فراہم نہیں کرتاکیونکہ اس میں چلتی ہوئی۔۔۔

 صنعتوں کے لیے کوئی واضح ریلیف شامل نہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیکیج کے اعلان کے باوجود بجلی کے بلند نرخوں کا بنیادی مسئلہ جوں کا توں برقرار ہے ۔ان کے مطابق صنعتی صارفین کے لیے بجلی کا ٹیرف پہلے تقریباً 30 روپے فی کلو واٹ تھا جو اب بڑھ کر 34 روپے تک پہنچ چکا ہے جبکہ نومبر اور دسمبر میں مزید اضافہ متوقع ہے ۔ اس صورتحال میں پیداواری لاگت میں اضافہ اور کارخانوں کے بند ہونے کا خطرہ بڑھ گیا ہے ۔بختاور تنویر شیخ نے خبردار کیا کہ اگر حکومت نے بجلی کے نرخوں میں پائیدار کمی اور بنیادی اصلاحات نہ کیں تو صنعتی و زرعی شعبے خطے کے ممالک کے مقابلے میں مزید غیر مسابقتی ہوتے جائیں گے ۔

 

