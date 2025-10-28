وہاڑی : فائرنگ، زمین پر قبضہ اور فصل اجاڑنے کے مقدمات
وہاڑی (نمائندہ خصوصی ) تھانہ صدر پولیس نے فائرنگ، زمین پر قبضے اور فصل اجاڑنے کے تین الگ الگ مقدمات درج کر لیے ۔۔۔۔
تفصیلات کے مطابق چک نمبر 65 ڈبلیو بی میں خلد تنویر کا بیٹا 16 سالہ فیضان نمازِ عشاء پڑھ کر گھر جا رہا تھا کہ اس کے چچا الیاس نذیر نے دو نامعلوم ساتھیوں کے ہمراہ فائرنگ کر کے زخمی کر دیا۔ دوسرا واقعہ چک نمبر 24 ڈبلیو بی میں پیش آیا، جہاں گوہر الطاف نے محمد لطیف و مشتاق احمد پر زمین پر قبضے کی کوشش، دیواریں گرانے اور جان سے مارنے کی دھمکیوں کا الزام لگایا۔ تیسرا واقعہ چک نمبر 220 ڈبلیو بی میں رونما ہوا جہاں اقبال عرف بالی نے شاہد علی کی زمین پر قبضہ کی نیت سے نہری پانی لگا کر گندم و رایا کی فصل اجاڑ دی۔ تینوں واقعات میں پولیس نے مقدمات درج کر لیے تاہم تاحال کسی بھی ملزم کی گرفتاری عمل میں نہیں آ سکی۔