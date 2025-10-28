صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وکلا پر مقدمات کیخلاف میلسی بار کی ہڑتال

  • ملتان
میلسی (نامہ نگار) میلسی بار ایسوسی ایشن کے وکلاء نے پنجاب بار کونسل کی کال پر وکلاء کے خلاف دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمات، پولیس چھاپوں اور گرفتاریوں کے خلاف مکمل ہڑتال کی۔ وکلاء نے عدالتوں کا بائیکاٹ کیا ۔۔۔

اور کوئی وکیل عدالت میں پیش نہ ہوا۔ میلسی بار کے صدر زاہد خان کھچی اور جنرل سیکرٹری انعام اللہ خان بلوچ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ وکلاء کے خلاف بے بنیاد مقدمات ناقابل قبول ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اپنے مطالبات کے حق میں وکلاء کا احتجاج کل صبح بھی جاری رہے گا۔

 

