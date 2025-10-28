انسدادِ گداگری ایکٹ کے تحت چار مقدمات درج
وہاڑی (نمائندہ خصوصی ) تھانہ سٹی پولیس نے انسدادِ گداگری ایکٹ کے تحت چار مقدمات درج کر لیے ، تاہم شہر میں بھکاریوں کی تعداد میں کمی نہ آ سکی۔ ۔۔۔
تفصیلات کے مطابق پیپلز کالونی اور اطراف سے محمد حسین، محمد جاوید، شان ممتاز بھٹی اور یاسین گھر نامی بھکاریوں کو گرفتار کر کے نقدی برآمد کی گئی۔ عوامی و سماجی حلقوں نے کہا کہ پولیس کی کارروائیاں محض کاغذی حد تک محدود ہیں، عملی نتائج نظر نہیں آ رہے ۔ شہریوں نے مطالبہ کیا کہ محض مقدمات درج کرنے کے بجائے پولیس بھکاری مافیا کے خلاف مؤثر اور مستقل بنیادوں پر اقدامات کرے تاکہ گداگری کا خاتمہ ممکن ہو سکے ۔ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ چند روز کی سنجیدہ کوششوں سے 97 فیصد تک بھکاریوں میں کمی ممکن ہے ۔