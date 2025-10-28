سموگ :سکول و اساتذہ کے اوقاتِ کار تبدیل،نیاشیڈول جاری
تدریسی عملہ نئے شیڈول کیمطابق کام کریگا، سرکاری سکولوں پر فور ی اطلاق
ملتان (خصوصی رپورٹر) بڑھتی ہوئی سموگ کے باعث محکمہ سکول ایجوکیشن پنجاب نے سکولوں اور اساتذہ کے اوقاتِ کار میں تبدیلی کر دی ہے ۔ اس سلسلے میں نیا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے جس کے مطابق موسمِ سرما میں تمام سرکاری سکولوں میں تدریسی عملہ نئے شیڈول کے مطابق کام کرے گا، سنگل شفٹ والے سکولوں میں اساتذہ پیر سے جمعرات صبح 8 بج کر 30 منٹ سے دوپہر 2 بجے تک فرائض انجام دیں گے جبکہ جمعہ کے دن اوقاتِ کار صبح 8 بج کر 30 منٹ سے دوپہر 12 بج کر 30 منٹ تک ہوں گے ۔ڈبل شفٹ والے سکولوں میں صبح کی شفٹ کے اوقات وہی رہیں گے ، یعنی پیر سے جمعرات ساڑھے آٹھ سے دو بجے تک اور جمعہ کوساڑھے آٹھ سے ساڑھے بارہ بجے تک ہونگے ۔دوپہر یا شام کی شفٹ کے لیے اساتذہ پیر سے جمعرات تک بارہ بج کر پینتالیس سے چار بجے تک جبکہ جمعہ کو پونے دوبجے سے چار بجے تک سکول میں موجود رہیں گے ۔مزید بتایا گیا ہے کہ اساتذہ کو انتظامی، تربیتی یا تعلیمی منصوبہ بندی کی سرگرمیوں کے لیے متبادل ہفتے میں ایک بار، ہفتہ کے دن صبح 9 بجے سے دوپہر 12 بجے تک سکول میں حاضری یقینی بنانا ہوگی۔ محکمہ سکول ایجوکیشن نے کہا ہے کہ نئے اوقات کا اطلاق تمام سرکاری سکولوں میں فوری طور پر کر دیا گیا ہے تاکہ سموگ کے اثرات سے بچوں اور عملے کو محفوظ رکھا جا سکے ۔