بجلی بلوں کے واجبات کی وصولی کے لیے مہم کا آغاز

  • ملتان
بجلی بلوں کے واجبات کی وصولی کے لیے مہم کا آغاز

درجنوں نادہندگان کے کنکشن منقطع ،بقایا جات فوری وصول کرنیکی ہدایت

ملتان (خصوصی رپورٹر)ملتان الیکٹرک پاور کمپنی نے بجلی بلوں کے واجبات کی وصولی کے لیے اکتوبر کے اختتامی ہفتے میں مہم کا آغاز کر دیا ہے ۔ اس سلسلے میں مختلف سب ڈویژنوں میں خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جو نادہندگان سے واجبات کی وصولی کے لیے فیلڈ میں سرگرم عمل ہیں۔میپکو ذرائع کے مطابق درجنوں نادہندگان کے بجلی کنکشن منقطع کر دیے گئے ہیں جبکہ واجبات کی ادائیگی تک ان کے کنکشن بحال نہیں کیے جائیں گے ۔ فیلڈ ٹیموں کو ہدایت کی گئی ہے کہ نادہندگان سے بقایا جات کی فوری وصولی یقینی بنائی جائے تاکہ کمپنی کے مالی خسارے میں کمی لائی جا سکے ۔ڈائریکٹر کسٹمر سروسز میپکو، سید جواد منصور نے تمام سب ڈویژنل افسران (ایس ڈیز) کو ہدایت کی ہے کہ کرنٹ اور بقایا بلوں کی وصولی کے لیے ہرممکن اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ نادہندگان کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے اور ریکوری کی روزانہ بنیاد پر رپورٹ دفتر کو ارسال کی جائے۔ میپکو انتظامیہ نے صارفین سے اپیل کی ہے کہ وہ بروقت اپنے بل جمع کرائیں تاکہ کسی بھی قسم کی دشواری یا کنکشن کی منقطع ہونے کی صورت حال سے بچا جا سکے ، بلوں کی بروقت ادائیگی نہ صرف صارفین کے مفاد میں ہے بلکہ نظامِ ترسیلِ بجلی کے استحکام کے لیے بھی ضروری ہے ۔

 

