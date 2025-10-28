صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

27 اکتوبر کشمیری عوام کی تاریخ کا سیاہ ترین دن :عوید ارشاد

  • ملتان
27 اکتوبر کشمیری عوام کی تاریخ کا سیاہ ترین دن :عوید ارشاد

ضلعی انتظامیہ کے زیر اہتمام ریلی ،اساتذہ، طلبہ اور سول سوسائٹی نمائندگا ن کی شرکت

مظفرگڑھ(سٹی رپورٹر ) یومِ سیاہِ کشمیر کے موقع پر ضلعی انتظامیہ مظفرگڑھ کے زیرِ اہتمام ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ریلی ڈی سی آفس سے کچہری چوک تک نکالی گئی۔ریلی کی قیادت ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو عوید ارشاد بھٹی نے کی۔ریلی میں ضلعی افسران، تعلیمی اداروں کے سربراہان، اساتذہ، طلبہ اور سول سوسائٹی کے نمائندگان شریک شرکاء نے کشمیری عوام کے ساتھ اظہارِ یکجہتی اور بھارتی مظالم کی مذمت کی۔ریلی کے دوران \"کشمیریوں کے حقِ خود ارادیت\" کے حق میں نعرے لگائے گئے ۔اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو عوید ارشاد نے کہا کہ 27 اکتوبر کشمیری عوام کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے ۔ہم سب یوم سیاہ کشمیر پر کشمیریوں سے بھرپور یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں کشمیری شہداء،حریت رہنماؤں،اسیران اور مظلوم خاندانوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔انھوں نے کہا کہ پاکستان کشمیری عوام کی سیاسی،سفارتی اور اخلاقی حمایت ہر عالمی فورم پر پوری قوت سے جاری رکھے گا۔

 تاریخ 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سموگ کی شدت ،ہسپتالوں میں مریضوں کا رش

فیصل آباد انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ادوایات کی قلت،گھر ڈلیوری منصوبہ غیر موثر

واسا کی انسدادِ ڈینگی مہم، طالبات میں آگاہی لیکچر،پمفلٹ تقسیم

کمشنر کا الائیڈ ہسپتال کا دورہ، سہولیات کی فراہمی پر زور

ڈویلپمنٹ کمیٹی:36 کروڑ کے ترقیاتی منصوبوں کی منظوری

زرعی یونیورسٹی یومِ سیاہ پر کشمیریوں سے اظہارِ یکجہتی واک

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گلاس آدھا بھرا ہوا بھی تو ہے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اس کالم کو گیس کنکشن کی درخواست سمجھیں
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
سیاسی رشتے مجبوری ہی کا نام ہیں!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان کی بین الاقوامی تنہائی
رشید صافی
جاوید حفیظ
سی ایس ایس امتحان، نظرثانی کی ضرورت
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس