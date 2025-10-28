27 اکتوبر کشمیری عوام کی تاریخ کا سیاہ ترین دن :عوید ارشاد
ضلعی انتظامیہ کے زیر اہتمام ریلی ،اساتذہ، طلبہ اور سول سوسائٹی نمائندگا ن کی شرکت
مظفرگڑھ(سٹی رپورٹر ) یومِ سیاہِ کشمیر کے موقع پر ضلعی انتظامیہ مظفرگڑھ کے زیرِ اہتمام ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ریلی ڈی سی آفس سے کچہری چوک تک نکالی گئی۔ریلی کی قیادت ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو عوید ارشاد بھٹی نے کی۔ریلی میں ضلعی افسران، تعلیمی اداروں کے سربراہان، اساتذہ، طلبہ اور سول سوسائٹی کے نمائندگان شریک شرکاء نے کشمیری عوام کے ساتھ اظہارِ یکجہتی اور بھارتی مظالم کی مذمت کی۔ریلی کے دوران \"کشمیریوں کے حقِ خود ارادیت\" کے حق میں نعرے لگائے گئے ۔اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو عوید ارشاد نے کہا کہ 27 اکتوبر کشمیری عوام کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے ۔ہم سب یوم سیاہ کشمیر پر کشمیریوں سے بھرپور یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں کشمیری شہداء،حریت رہنماؤں،اسیران اور مظلوم خاندانوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔انھوں نے کہا کہ پاکستان کشمیری عوام کی سیاسی،سفارتی اور اخلاقی حمایت ہر عالمی فورم پر پوری قوت سے جاری رکھے گا۔
