منشیات فروش کو چھڑانے کیلئے پولیس پارٹی پر حملہ
پولیس شاہد کو پکڑ کر لے جا رہی تھی مسلح افراد نے حملہ کردیا ، مقدمہ درج
میلسی (نامہ نگار ) آتشیں اسلحے اور ڈنڈوں سے مسلح افراد نے مبینہ منشیات فروش کو چھڑانے کے لیے صدر پولیس کے سب انسپکٹر اور پولیس پارٹی پر حملہ کر دیا اور اہلکاروں کو تشدد کا نشانہ بنا دیا۔تفصیل کے مطابق تھانہ صدر میلسی کا سب انسپکٹر محمد یعقوب پولیس پارٹی کے ہمراہ ایک ملزم محمد شاہد کو گرفتار کرکے جیسے ہی بھنجر موضع خان پور کے قریب پولیس وین پر پہنچا تو موضع ملک پور کے ساجد محمود بھٹی کی سربراہی میں آتشیں اسلحے اور ڈنڈوں سے مسلح چھ نامزد اور چھ نامعلوم افراد نے پولیس گاڑی کو روک لیا۔ملزمان نے کارِ سرکار میں مداخلت کرتے ہوئے ملزم محمد شاہد کو پولیس حراست سے چھڑانے کی کوشش کی۔ پولیس کی مزاحمت پر حملہ آوروں نے ڈنڈوں اور اسلحے کے بٹ سے پولیس اہلکاروں پر تشدد شروع کر دیا، مبینہ طور پر ان کی وردیاں پھاڑ دیں، موبائل فون توڑ دیے اور جیبوں سے گرنے والی نقدی 15 ہزار 885 روپے چوری کر لی۔ بعد ازاں ملزمان اسلحہ لہراتے ہوئے فرار ہو گئے ۔پولیس تھانہ صدر میلسی نے حملہ آوروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔