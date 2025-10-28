صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اخبار فروش یونین خانیوال کے انتخابات 9 نومبر کو ہوں گے

  • ملتان
الیکشن بورڈ کے چیئرمین ممتاز احمد سمرا کا تمام مراحل شفاف بنانے کا عزم

 خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) اخبار فروش یونین خانیوال کے انتخابات کے سلسلے میں ایک اجلاس زیرِ صدارت محمد ناصر لنگاہ منعقد ہوا جس میں آئندہ انتخابات کا شیڈول جاری کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق انتخابات 9 نومبر کو دوپہر 3 بجے ڈسٹرکٹ پریس کلب خانیوال میں ہوں گے ، جہاں تمام اخبار فروش اپنے ووٹ کاسٹ کریں گے ۔ انتخابی شیڈول کے مطابق امیدواروں کے کاغذاتِ نامزدگی جمع کروانے کی آخری تاریخ 5 نومبر مقرر کی گئی ہے ۔ امیدوار اس دن اپنی مکمل تفصیلات کے ساتھ نامزدگی فارم الیکشن کمیٹی کے پاس جمع کروا سکیں گے ۔ بعد ازاں، کاغذات کی جانچ پڑتال کے بعد اگر کوئی امیدوار دستبردار ہونا چاہے تو وہ 7 نومبر تک اپنے کاغذات واپس لے سکتا ہے ۔ اس کے بعد امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کر دی جائے گی۔ ووٹنگ کا عمل 9 نومبر کو باقاعدہ طور پر منعقد ہوگا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ تمام انتخابی مراحل شفاف اور منصفانہ طریقے سے مکمل کیے جائیں گے ۔ چیئرمین الیکشن بورڈ کے طور پر ممتاز احمد سمرا کو مقرر کیا گیا ہے

 

