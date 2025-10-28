اغواء کے مختلف واقعات، ملزموں کیخلاف مقدمات درج
ملتان (کرائم رپورٹر) پولیس نے مختلف علاقوں میں خواتین اور بچیوں کے اغوا ئکے واقعات پر نامعلوم ملزموں کے خلاف مقدمات درج کر لیے ہیں۔۔۔
مظفرآباد پولیس کو شہناز بی بی نے بتایا کہ ان کی بیٹی اور نواسی گھر سے لاپتہ ہیں جبکہ گھر سے نقدی، چاندی کے زیورات اور موبائل فون بھی غائب ہیں۔ شاہ شمس پولیس کو محمد اسلم نے اطلاع دی کہ نامعلوم افراد ان کی بیوی کو اغواء کرکے لے گئے ۔ کینٹ پولیس کے مطابق فلک شیر نے بیان دیا کہ نامعلوم ملزم ان کی بھابھی کو اغوا کرکے فرار ہوگئے ۔ اسی طرح حرم گیٹ پولیس کو کامران محمود نے بتایا کہ ان کی بھانجی میٹرک کا پرچہ دینے گئی تھی مگر واپس نہ آئی۔ پولیس نے تمام واقعات میں نامعلوم ملزموں کے خلاف مقدمات درج کرکے تفتیش شروع کر دی ہے