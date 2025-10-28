صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اغواء کے مختلف واقعات، ملزموں کیخلاف مقدمات درج

  • ملتان
اغواء کے مختلف واقعات، ملزموں کیخلاف مقدمات درج

ملتان (کرائم رپورٹر) پولیس نے مختلف علاقوں میں خواتین اور بچیوں کے اغوا ئکے واقعات پر نامعلوم ملزموں کے خلاف مقدمات درج کر لیے ہیں۔۔۔

 مظفرآباد پولیس کو شہناز بی بی نے بتایا کہ ان کی بیٹی اور نواسی گھر سے لاپتہ ہیں جبکہ گھر سے نقدی، چاندی کے زیورات اور موبائل فون بھی غائب ہیں۔ شاہ شمس پولیس کو محمد اسلم نے اطلاع دی کہ نامعلوم افراد ان کی بیوی کو اغواء کرکے لے گئے ۔ کینٹ پولیس کے مطابق فلک شیر نے بیان دیا کہ نامعلوم ملزم ان کی بھابھی کو اغوا کرکے فرار ہوگئے ۔ اسی طرح حرم گیٹ پولیس کو کامران محمود نے بتایا کہ ان کی بھانجی میٹرک کا پرچہ دینے گئی تھی مگر واپس نہ آئی۔ پولیس نے تمام واقعات میں نامعلوم ملزموں کے خلاف مقدمات درج کرکے تفتیش شروع کر دی ہے

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

یومِ سیاہ کشمیر پر ریلیاں،مظاہرے اور سیمینارز،بھارت کیخلاف نعرے

14 ارب کا سیوریج منصوبہ 24 نومبر سے کام شروع

شادی میں ناچ گانے کی محفل پر چھاپہ، دولہا اور شرکاء کی دوڑیں

ٹی بی ہسپتال کی ری ویمپنگ کروڑوں کا سامان غائب اینٹی کرپشن کی کال آنے پر کھلبلی

اوباش کی 5سالہ بچی سے زیادتی کی کوشش، مقدمہ درج

محکموں کو د ئیے گئے ٹاسک پر ایک ہفتے کی پیشرفت کا جائزہ اجلاس

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گلاس آدھا بھرا ہوا بھی تو ہے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اس کالم کو گیس کنکشن کی درخواست سمجھیں
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
سیاسی رشتے مجبوری ہی کا نام ہیں!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان کی بین الاقوامی تنہائی
رشید صافی
جاوید حفیظ
سی ایس ایس امتحان، نظرثانی کی ضرورت
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس