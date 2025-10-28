صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • ملتان
وہاڑی (خبرنگار) ڈرگ انسپکٹر ڈاکٹر شہروز خان کی نگرانی میں منشیات، سٹیرائیڈز اور دیگر کنٹرول ادویات کی غیر قانونی فروخت کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔۔۔

تحصیل وہاڑی میں ایم ایس نیو گوشی میڈیکل سٹور، احمد فارمیسی اور الحبیب میڈیکل سٹور کو انسپکشن کے بعد چالان کیا گیا۔ تحصیل میلسی میں پاکستان میڈیکل سٹور کو سیل اور چالان جبکہ جناح میڈیکل سٹور اور کیئر فارمیسی کو چالان کیا گیا۔ تحصیل بورے والا میں حافظ میڈیسن کمپنی، دعا میڈیکل اسٹور اور احمد میڈیکل سٹور کو سیل اور چالان کیا گیا۔ ان میڈیکل سٹورز میں ڈرگ ایکٹ کی سنگین خلاف ورزیاں پائی گئیں جن میں نشہ آور و کنٹرول ادویات کی غیر قانونی فروخت شامل ہیں۔

 

