صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وہاڑی کے تین تھانوں کی حدود میں چوری کے 13 واقعات

  • ملتان
وہاڑی کے تین تھانوں کی حدود میں چوری کے 13 واقعات

موٹر سائیکلیں، نقدی، بکریاں اور قیمتی سامان چوری، مقدمات درج کر لیے گئے

وہاڑی (نمائندہ خصوصی ) ضلع وہاڑی کے تین تھانوں کی حدود میں چوری کی 13 مختلف وارداتیں پیش آئیں جن میں لاکھوں روپے مالیت کا سامان، بھاری نقدی اور دو موٹر سائیکلیں چوری کر لی گئیں۔ تھانہ صدر کی حدود میں چک نمبر 53 ڈبلیو بی میں محمد شکیل کے ٹیوب ویل سے تانبا اور دیگر سامان، 24 ڈبلیو بی میں محمد جمیل کی موٹر سائیکل، 37 ڈبلیو بی میں افتخار منظور کی جیب اور دوگل کالونی میں محمد عابد کے گھر سے موبائل فون، 77 ڈبلیو بی میں محمد سلیم کے گھر سے بکری چوری کر لی گئی۔تھانہ لڈن کی حدود میں محمد ارشاد، محمد سہیل اور محمد ذیشان کی موٹر سائیکلیں و بکریاں جبکہ موبائل شاپ سے موبائل فون چوری کیے گئے ۔ تھانہ دانیوال کی حدود میں عمر فاروق کی پان شاپ سے 50 ہزار روپے نقدی، ایک موبائل، 157 ڈبلیو بی میں تصور حسین سے 20 ہزار روپے و موبائل اور لالہ زار کالونی میں گل بہار خان اور محمد شبیر کے گھروں سے قیمتی بکریاں و سامان چرا لیا گیا۔ پولیس نے تمام وارداتوں کے مقدمات درج کر کے مزید کارروائی شروع کر دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

فنڈز منظوری کے باوجود8واٹر ٹینکس کا تعمیراتی کام سست

ایل ڈی اے کی چھت پر بکھری اہم فائلیں بارش سے متاثر

سموگ نے پنجاب بھر میں پنجے مضبوطی کیساتھ گاڑ لئے

غیرملکی سیاحوں کا پاکستان پر اعتماد بحال ہو رہا :گورنر سلیم حیدر

علما معاشرے میں اعتدال کو فروغ دیں :راغب نعیمی

متعدد ایس ایچ اوزاور انچارج چوکی تبدیل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گلاس آدھا بھرا ہوا بھی تو ہے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اس کالم کو گیس کنکشن کی درخواست سمجھیں
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
سیاسی رشتے مجبوری ہی کا نام ہیں!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان کی بین الاقوامی تنہائی
رشید صافی
جاوید حفیظ
سی ایس ایس امتحان، نظرثانی کی ضرورت
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس