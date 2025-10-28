وہاڑی کے تین تھانوں کی حدود میں چوری کے 13 واقعات
موٹر سائیکلیں، نقدی، بکریاں اور قیمتی سامان چوری، مقدمات درج کر لیے گئے
وہاڑی (نمائندہ خصوصی ) ضلع وہاڑی کے تین تھانوں کی حدود میں چوری کی 13 مختلف وارداتیں پیش آئیں جن میں لاکھوں روپے مالیت کا سامان، بھاری نقدی اور دو موٹر سائیکلیں چوری کر لی گئیں۔ تھانہ صدر کی حدود میں چک نمبر 53 ڈبلیو بی میں محمد شکیل کے ٹیوب ویل سے تانبا اور دیگر سامان، 24 ڈبلیو بی میں محمد جمیل کی موٹر سائیکل، 37 ڈبلیو بی میں افتخار منظور کی جیب اور دوگل کالونی میں محمد عابد کے گھر سے موبائل فون، 77 ڈبلیو بی میں محمد سلیم کے گھر سے بکری چوری کر لی گئی۔تھانہ لڈن کی حدود میں محمد ارشاد، محمد سہیل اور محمد ذیشان کی موٹر سائیکلیں و بکریاں جبکہ موبائل شاپ سے موبائل فون چوری کیے گئے ۔ تھانہ دانیوال کی حدود میں عمر فاروق کی پان شاپ سے 50 ہزار روپے نقدی، ایک موبائل، 157 ڈبلیو بی میں تصور حسین سے 20 ہزار روپے و موبائل اور لالہ زار کالونی میں گل بہار خان اور محمد شبیر کے گھروں سے قیمتی بکریاں و سامان چرا لیا گیا۔ پولیس نے تمام وارداتوں کے مقدمات درج کر کے مزید کارروائی شروع کر دی ہے ۔