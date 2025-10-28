ایم ڈی اے :ای کاروبار سہولتوں کا جدید نظام فعال
کاروبار کرنا آسان ، اخراجات اور وقت کی بچت، آن لائن خدمات کا سلسلہ جارینیا آن لائن نظام سرمایہ کاری کے فروغ اور عوامی سہولت کے لیے اہم ، حکام
ملتان (وقائع نگار خصوصی)حکومتِ پنجاب کے ویژن کے مطابق ملتان ڈویلپمنٹ اتھارٹی (ایم ڈی اے ) میں کاروباری افراد کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے چیف سیکرٹری پنجاب کی ہدایت پر قائم کئے گئے جدید ’’ای بزنس سہولت مرکز‘‘سے سروسز کی فراہمی جاری ہیں۔ اس مرکز کے ذریعے کاروباری حضرات کو تمام خدمات ایک ہی جگہ پر فراہم کی جا رہی ہیں۔ایم ڈی اے کی جانب سے شروع کیے گئے آن لائن نظام کے ذریعے کاروبار شروع کرنے کے لیے اجازت نامے ، تعمیرات کے نقشے ، اراضی کے استعمال میں تبدیلی اور دیگر منظوری گھر بیٹھے حاصل کی جا سکتی ہے ۔ شہری صرف ویب پورٹل کے ذریعے درخواست جمع کرائیں، فیس ادا کریں، ضروری دستاویزات اپ لوڈ کریں اور اپنی درخواست کی پیش رفت بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔یہ نیا آن لائن نظام وقت اور اخراجات کی بچت کے ساتھ ساتھ شفافیت کو بھی فروغ دے رہا ہے ۔ سرمایہ کاروں کے لیے کاروبار کا آغاز پہلے سے زیادہ آسان اور تیز تر بنا دیا گیا ہے ۔ ایم ڈی اے حکام کے مطابق ’’ای بزنس سہولت مرکز‘‘ سرمایہ کاری کے فروغ اور عوامی سہولت کے لیے اہم اقدام ہے ۔مزید معلومات یا رہنمائی کے لیے شہری ایم ڈی اے میں قائم ای بزنس سہولت مرکز سے رابطہ کر سکتے ہیں یا اپنی آن لائن درخواست ویب پورٹلپر اپ لوڈ کر کے ایم ڈی اے کی سروسس حاصل کی جا سکتی ہے ۔