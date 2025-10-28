صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امتحانی نتائج کی معلومات کیلئے نیا نظام متعارف کرانے کا فیصلہ

  • ملتان
امتحانی نتائج کی معلومات کیلئے نیا نظام متعارف کرانے کا فیصلہ

نتائج والدین کے شناختی کارڈ نمبرز کے ذریعے بھی حاصل کیے جا سکیں گےابتدائی مرحلے میں یہ فیچر میٹرک پھر انٹر نتائج پر بھی یہی پالیسی نافذ ہوگی

ملتان (خصوصی رپورٹر )تعلیمی بورڈز نے نتائج کی معلومات کے لیے نیا فیچر متعارف کرانے کا فیصلہ کر لیا ،نتائج والدین کے شناختی کارڈ نمبرز کے ذریعے بھی حاصل کیے جا سکیں گے ،ابتدائی مرحلے میں یہ فیچر میٹرک پھر انٹر نتائج پر بھی یہی پالیسی نافذ ہوگی۔ذرائع کے مطابق پی بی سی سی کی طرف سے نتائج کی اطلاع کے لئے بنائے جانے والے نئے نظام کا مقصد شفافیت میں اضافہ اور طلبہ کی تعلیمی کارکردگی پر والدین کی براہِ راست نگرانی کو یقینی بنانا ہے ۔ ابتدائی مرحلے میں یہ نظام نویں اور دسویں جماعت کے نتائج میں شامل کیا جائے گا جبکہ دوسرے مرحلے میں اسے انٹرمیڈیٹ کے نتائج تک بھی توسیع دی جائے گی۔محکمہ تعلیم کے حکام کا کہنا ہے کہ یہ اقدام تعلیمی نظام میں بہتری اور والدین کے اعتماد میں اضافے کے لیے اہم پیش رفت ثابت ہوگا۔ اس سے نہ صرف طلبہ کو اپنی کارکردگی بہتر بنانے کی ترغیب ملے گی بلکہ والدین بھی تعلیمی معاملات میں زیادہ مؤثر کردار ادا کر سکیں گے ۔ذرائع کے مطابق نیا فیچر آئندہ جاری ہونے والے سالانہ امتحانات کے نتائج کے ساتھ فعال کر دیا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

یوم سیاہ کشمیر، ڈی سی دفتر میں پر چم کشائی، ایک منٹ کی خاموشی

سیالکوٹ،ڈسکہ ، سمبڑیال میں کشمیریوں کیساتھ اظہار یکجہتی ریلیاں

حافظ آباد:کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ قبضہ کیخلاف ریلی

ماحولیاتی تحفظ، ٹریفک نظم و ضبط کے فروغ کیلئے روڈ سیفٹی کیمپ کا انعقاد

لدھیوالہ وڑائچ :ڈکیتی اور چوری کی وارداتیں ، موبائل فون اور رقم لوٹ لی

سیالکوٹ:کار کی موٹر سائیکل کو ٹکر معمرشخص جاں بحق ، نوجوان زخمی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گلاس آدھا بھرا ہوا بھی تو ہے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اس کالم کو گیس کنکشن کی درخواست سمجھیں
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
سیاسی رشتے مجبوری ہی کا نام ہیں!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان کی بین الاقوامی تنہائی
رشید صافی
جاوید حفیظ
سی ایس ایس امتحان، نظرثانی کی ضرورت
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس