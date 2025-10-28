امتحانی نتائج کی معلومات کیلئے نیا نظام متعارف کرانے کا فیصلہ
نتائج والدین کے شناختی کارڈ نمبرز کے ذریعے بھی حاصل کیے جا سکیں گےابتدائی مرحلے میں یہ فیچر میٹرک پھر انٹر نتائج پر بھی یہی پالیسی نافذ ہوگی
ملتان (خصوصی رپورٹر )تعلیمی بورڈز نے نتائج کی معلومات کے لیے نیا فیچر متعارف کرانے کا فیصلہ کر لیا ،نتائج والدین کے شناختی کارڈ نمبرز کے ذریعے بھی حاصل کیے جا سکیں گے ،ابتدائی مرحلے میں یہ فیچر میٹرک پھر انٹر نتائج پر بھی یہی پالیسی نافذ ہوگی۔ذرائع کے مطابق پی بی سی سی کی طرف سے نتائج کی اطلاع کے لئے بنائے جانے والے نئے نظام کا مقصد شفافیت میں اضافہ اور طلبہ کی تعلیمی کارکردگی پر والدین کی براہِ راست نگرانی کو یقینی بنانا ہے ۔ ابتدائی مرحلے میں یہ نظام نویں اور دسویں جماعت کے نتائج میں شامل کیا جائے گا جبکہ دوسرے مرحلے میں اسے انٹرمیڈیٹ کے نتائج تک بھی توسیع دی جائے گی۔محکمہ تعلیم کے حکام کا کہنا ہے کہ یہ اقدام تعلیمی نظام میں بہتری اور والدین کے اعتماد میں اضافے کے لیے اہم پیش رفت ثابت ہوگا۔ اس سے نہ صرف طلبہ کو اپنی کارکردگی بہتر بنانے کی ترغیب ملے گی بلکہ والدین بھی تعلیمی معاملات میں زیادہ مؤثر کردار ادا کر سکیں گے ۔ذرائع کے مطابق نیا فیچر آئندہ جاری ہونے والے سالانہ امتحانات کے نتائج کے ساتھ فعال کر دیا جائے گا۔