ویمن یونیورسٹی میں فیکلٹی اور عملے کیلئے فٹنس کلب کا افتتاح

  • ملتان
صحت و تندرستی ، زندگی کے توازن کو فروغ دینے کی جانب اہم اقدام،وی سی

 ملتان (خصوصی رپورٹر ) ویمن یونیورسٹی میں فیکلٹی اور عملے کے لئے فٹنس کلب کا افتتاح کردیاگیا ۔ترجمان کے مطابق ویمن یونیورسٹی انتظامیہ نے فیکلٹی ممبران اور عملے کی صحت کو برقرار رکھنے کے لئے فٹنس سنٹر قائم کیا ہے جس کا افتتاح گذشتہ روز کیاگیا وائس چانسلر پروفیسرڈاکٹر کلثوم پراچہ کا کہنا تھا کہ یہ یونیورسٹی کمیونٹی کی صحت، تندرستی اور کام کی زندگی کے توازن کو فروغ دینے کی جانب اہم اقدام ہے ۔فٹنس کلب کا مقصد جسمانی سرگرمی، تناؤ سے نجات، اور تدریسی اور غیر تدریسی عملے کی مجموعی بہبود ہے ہماری فیکلٹی اور عملے کی جسمانی اور ذہنی تندرستی یونیورسٹی کی کامیابی کے لیے لازم و ملزوم ہے ، ایک صحت مند جسم ایک صحت مند دماغ کی پرورش کرتا ہے اور یہ اقدام ہمارے ملازمین کو اپنی تعلیمی اور انتظامی ذمہ داریاں پوری توانائی کے ساتھ ادا کرتے ہوئے متوازن طرز زندگی کو برقرار رکھنے میں مدد فراہم کرے گ۔ا فٹنس کلب کی انچارج ڈاکٹر رائمہ نذر نے کلب بارے بریفنگ دی ، سہولتوں اور مستقبل کے منصوبوں سے آگاہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ کلب باقاعدگی سے فٹنس سیشنز، آگاہی ورکشاپس، اور فلاح و بہبود کے پروگرام پیش کرے گا جو خاص طور پر یونیورسٹی کے عملے کے لیے بنائے گئے ہیں ۔رجسٹرار ڈاکٹر ثمینہ اختر، خزانچی ڈاکٹر تنزیلہ رحمان کا کہناتھا کہ ویمن یونیورسٹی نہ صرف تدریسی سرگرمیوں کو فروغ دیتی بلکہ یہ طالبات کے ساتھ ساتھ اپنی فیکلٹی اور عملے کی صحت وسلامتی کے لئے بھی متحرک رہتی ہے ۔

 

آج کا اخبار

