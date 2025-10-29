غیر قانونی فروخت پرگرفتاری
ملتان (کرائم رپورٹر) پٹرولیم ایکٹ کی خلاف ورزی پر پولیس نے ایک شخص کے خلاف مقدمہ درج کرلیا۔ پاک گیٹ پولیس کے اہلکار ارشد سندھو نے طاہر کو پٹرول فروخت کرتے دیکھے جو لائسنس یا اجازت نامہ پیش نہ کرسکا۔
پٹرولیم ایکٹ کی خلاف ورزی پر پولیس نے ایک شخص کے خلاف مقدمہ درج کرلیا۔ پاک گیٹ پولیس کے اہلکار ارشد سندھو نے طاہپٹرولیم ایکٹ کی خلاف ورزی پر پولیس نے ایک شخص کے خلاف مقدمہ درج کرلیا۔ پاک گیٹ پولیس کے اہلکار ارشد سندھو نے طاہر کو پٹرول فروخت کرتے دیکھے جو لائسنس یا اجازت نامہ پیش نہ کرسکا۔ ر کو پٹرول فروخت کرتے دیکھے جو لائسنس یا اجازت نامہ پیش نہ کرسکا۔