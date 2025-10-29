صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر قانونی فروخت پرگرفتاری

  • ملتان
غیر قانونی فروخت پرگرفتاری

ملتان (کرائم رپورٹر) پٹرولیم ایکٹ کی خلاف ورزی پر پولیس نے ایک شخص کے خلاف مقدمہ درج کرلیا۔ پاک گیٹ پولیس کے اہلکار ارشد سندھو نے طاہر کو پٹرول فروخت کرتے دیکھے جو لائسنس یا اجازت نامہ پیش نہ کرسکا۔

