پولیس تھانہ مخدوم رشید کی کارروائی، منشیات فروش گرفتار
ملتان (کرائم رپورٹر)پولیس تھانہ مخدوم رشید نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے بدنامِ زمانہ منشیات فروش مجاہد شاہ عرف مجا کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق کارروائی بوائز کالج روڈ کے قریب کی گئی جہاں ملزم سے ایک کلو گرام سے زائد ہیروئن برآمد ہوئی۔
