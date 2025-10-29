صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہری کے قتل کا الزام، 3افراد کیخلاف مقدمہ درج

  • ملتان
ملتان (کرائم رپورٹر)پولیس نے شہری کو قتل کرنے کے الزام میں تین افراد کے خلاف مقدمہ درج کرلیا۔ تفصیل کے مطابق چہلیک پولیس کو عرفان سعید نے اطلاع دی کہ وہ اپنے بھائی عمران کو دکان پر چھوڑ کر گیا تھا کہ اسی دوران ملزم فیصل، فیضان اور۔۔۔

 حسن موقع پر پہنچ گئے ۔ تینوں نے اچانک حملہ کرتے ہوئے خنجروں کے وار سے عمران کو شدید زخمی کر دیا۔شہری عرفان سعید کے مطابق جب وہ بھائی کو بچانے کے لئے موقع پر پہنچا تو ملزم حسن نے فائرنگ شروع کر دی۔ فائرنگ کی آواز سن کر علاقہ مکین جمع ہو گئے جس پر ملزمان اسلحہ لہراتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے ۔زخمی عمران کو شدید زخمی حالت میں نشتر ہسپتال منتقل کیا جا رہا تھا کہ وہ راستے میں ہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔

 

