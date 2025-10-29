صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملتان (خصوصی رپورٹر)محکمہ خصوصی تعلیم پنجاب نے صوبے بھر کے تمام سپیشل ایجوکیشن اداروں میں ہفتہ کے روز تعطیل کا باضابطہ اعلان کر دیا۔۔۔۔

اس حوالے سے جاری مراسلہ تمام ضلعی ایجوکیشن افسروں اور چیف ایگزیکٹو آفیسرز کو ارسال کر دیا گیا ہے ۔ترجمان محکمہ خصوصی تعلیم کے مطابق اس فیصلے کا مقصد خصوصی بچوں اور اساتذہ کو ہفتہ وار آرام اور تفریح کا وقت فراہم کرنا ہے تاکہ وہ بہتر کارکردگی کے ساتھ تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھ سکیں۔مراسلے میں واضح کیا گیا ہے کہ تمام سپیشل ایجوکیشن مراکز، سکولز اور اداروں میں اب ہفتہ کے روز تدریسی سرگرمیاں معطل رہیں گی۔

 

