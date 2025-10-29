صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نہر سے درخت چوری کے الزام میں 15 افراد کے خلاف مقدمہ

  • ملتان
نہر سے درخت چوری کے الزام میں 15 افراد کے خلاف مقدمہ

وہاڑی(نمائندہ خصوصی) کچی منڈی نہر سے درخت چوری کے الزام میں 15 افراد کے خلاف مقدمہ درج۔تفصیل کے مطابق فاریسٹ گارڈ کٹھالہ بیٹ سب ڈویژن وہاڑی عبدالرؤف نے تھانہ سٹی میں رپورٹ درج کرائی۔۔۔

 کہ راجباہ 3R/8L کے کچی منڈی کی حدود سے آٹھ عدد قیمتی بڑے درخت مالیت 19 لاکھ 89 ہزار 700 روپے چوری کاٹے گئے ۔ دستیاب معلومات اور معتبر شہادتوں کی روشنی میں عادی لکڑی چوروں بشارت مشتاق، الیاس مقصود سکنہ 87 ڈبلیو بی، فاروق اسلم اچھو، ندیم اکرم 107 ڈبلیو بی، شاکر منگا، ثاقب مختیار، عامر اشفاق، آصف اشفاق، نواز درمحمد، اعجاز درمحمد، راشد نواز، وقاص نواز بستی کنڈور، حمیداللہ مظہر، احمد شیر اور مظہر حسین 32 ڈبلیو بی پر الزام ہے ۔ بازپرس پر انہوں نے خطرناک نتائج کی دھمکیاں بھی دیں۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ۔

 

