کہروڑ پکا،سیلاب متاثرین کیلئے امداد ی چیک جاری

  • ملتان
کہروڑپکا(نمائندہ دنیا )متاثرین سیلاب کے امدادی رقوم کے چیک جاری ،اڑھائی سو افراد میں چیک روزانہ تقسیم کیے جائیں گے ،ساڑھے چار ہزار کے قریب متاثرین میں چیک تقسیم ہوں گے ۔۔۔۔

ان خیالات کا اظہار اسسٹنٹ کمشنر اصغر اقبال لغاری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا ۔انہوں نے بتایا کہ سروے مکمل ہونے پر تقریبا 4500 متاثرین کو شامل کیا گیا ہے جن کے چیک جاری ہو چکے ہیں ۔لودھراں سپورٹس کمپلیکس میں کہروڑ پکا کے مواضعات ڈیرہ مہرو ڈیرہ لال بہادی واہن عین واہن بھنڈا گرواں ڈیرا دلاور اور دیگر کے 250 متاثرین میں روزانہ چیک تقسیم کیے جا رہے ہیں ، فی ایکڑ 20 ہزار روپے اورتخمینہ کے مطابق دوسرے نقصانات کے چیک تیار کیے گئے ہیں ،متعلقہ افراد لودھراں سپورٹس کمپلیکس سے اپنے چیک وصول کر سکتے ہیں۔

 

