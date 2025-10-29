صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چار افراد نے محنت کش کی چھ سالہ بیٹی اغواء کر لی

  • ملتان
وہاڑی(نمائندہ خصوصی) لڈن میں چار افراد نے محنت کش کی چھ سالہ بیٹی اغواء کر لی۔تفصیل کے مطابق لڈن کے محنت کش اللہ رکھا شام کے وقت سودا سلف لینے گیا، واپس آیا تو گھر کا سامان بکھرا پایا ۔۔۔

جبکہ اس کی چھ سالہ بیٹی یشفی غائب تھی۔ شور واویلا پر ذوالفقار اور شان آگئے جنہوں نے بتایا کہ وسیم اکرم اور چن شیر اپنے دو ساتھیوں سمیت سفید کار پر آپ کی بیٹی کو اغواء کر کے لے گئے ہیں۔ تھانہ لڈن پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی تاہم تاحال کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔

 

