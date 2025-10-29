چار افراد نے محنت کش کی چھ سالہ بیٹی اغواء کر لی
وہاڑی(نمائندہ خصوصی) لڈن میں چار افراد نے محنت کش کی چھ سالہ بیٹی اغواء کر لی۔تفصیل کے مطابق لڈن کے محنت کش اللہ رکھا شام کے وقت سودا سلف لینے گیا، واپس آیا تو گھر کا سامان بکھرا پایا ۔۔۔
جبکہ اس کی چھ سالہ بیٹی یشفی غائب تھی۔ شور واویلا پر ذوالفقار اور شان آگئے جنہوں نے بتایا کہ وسیم اکرم اور چن شیر اپنے دو ساتھیوں سمیت سفید کار پر آپ کی بیٹی کو اغواء کر کے لے گئے ہیں۔ تھانہ لڈن پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی تاہم تاحال کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔