صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماحوال کی بہتری کیلئے درخت لگانا ضروری، رانا زوہیب کریم

  • ملتان
ماحوال کی بہتری کیلئے درخت لگانا ضروری، رانا زوہیب کریم

میلسی (نامہ نگار )اسسٹنٹ کمشنر میلسی رانا زوہیب کریم نے کہا ہے کہ درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے ، آئندہ نسلوں کے بہتر مستقبل اور ماحولیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم فوری طور پر ماحول کی بہتری کے اقدامات کریں۔ زیادہ سے زیادہ پودے لگا کر فضا کو صاف اور۔۔۔

 خوشگوار بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے میونسپل پارک میلسی میں شجرکاری مہم کا آغاز کرتے ہوئے پودا لگانے کے بعد میڈیا سے گفتگو کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی تنظیم انجمن تاجران میلسی کے صدر سید شیراز حسین کاظمی اور ان کے رفقائے کار نے اس کارِ خیر میں بھرپور حصہ لیا، جس پر ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ میلسی میں فضائی آلودگی کے خاتمے کے لیے ہر محب وطن شہری کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

صنفی مساوات کا فروغ ، جینڈر مین سٹریمینگ کمیٹی کا پہلا اجلاس

سموگ کی روک تھام ، ڈپٹی کمشنر خوشاب کی زیر صدارت اجلاس

معاشرے میں امن و رواداری کے بغیر ترقی ممکن نہیں :اے سی شاہپور

کالاباغ میں گھر میں اژدھا گھس آیا، ریسکیو 1122 کی بروقت کارروائی

کلورکوٹ : ٹماٹر کے نرخ کم، پیاز کی قیمتیں آسمان پر

گورنمنٹ ہائی سکول کی تعمیر میں ناقص میٹریل، ٹھیکیدار گرفتار

آج کے کالمز

ایاز امیر
عوامی حمایت کے بغیر جنگیں لڑنا مشکل ہوتا ہے
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فضائی آلودگی میں لاہور کا پہلا نمبر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
لوکل گورنمنٹ انتخابات سے گریز کیوں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
ووٹ آپ کا نہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علم کی نعمت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر