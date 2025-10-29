ماحوال کی بہتری کیلئے درخت لگانا ضروری، رانا زوہیب کریم
میلسی (نامہ نگار )اسسٹنٹ کمشنر میلسی رانا زوہیب کریم نے کہا ہے کہ درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے ، آئندہ نسلوں کے بہتر مستقبل اور ماحولیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم فوری طور پر ماحول کی بہتری کے اقدامات کریں۔ زیادہ سے زیادہ پودے لگا کر فضا کو صاف اور۔۔۔
خوشگوار بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے میونسپل پارک میلسی میں شجرکاری مہم کا آغاز کرتے ہوئے پودا لگانے کے بعد میڈیا سے گفتگو کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی تنظیم انجمن تاجران میلسی کے صدر سید شیراز حسین کاظمی اور ان کے رفقائے کار نے اس کارِ خیر میں بھرپور حصہ لیا، جس پر ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ میلسی میں فضائی آلودگی کے خاتمے کے لیے ہر محب وطن شہری کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔