لین دین کے تنازع پر پانچ بچوں کے باپ کاقتل ، مقدمہ درج
خانیوال(ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار )پولیس نے لین دین کے تنازع پر لڑائی میں پانچ بچوں کے باپ کے قتل کا مقدمہ درج کرلیا۔ واقعہ تھانہ سٹی کے علاقے 88 دس آر میں پیش آیا ،ملزم عثمان سے مقتول لیاقت علی نے ۔۔۔
پیسے لینے تھے ملزم سے مقتول پیسے مانگے تو دونوں میں تلخ کلامی ہو گئی ملزم نے مقتول کوتشدد کا نشانہ بنایا اور طیش میں آ کر سینے پر مکے مارے جس کے نتیجے میں مقتول لیاقت علی موقع پر ہی دم توڑ گیا ،ملزم موقع سے فرار ہو گیا۔ تھانہ سٹی پولیس نے موقع پر پہنچ کر مقتول کی ڈیڈ باڈی پوسٹ مارٹم کے لیے ڈی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دی اور ملزم عثمان کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کرکے اس کی تلاش شروع کردی ہے ۔