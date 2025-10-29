صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لین دین کے تنازع پر پانچ بچوں کے باپ کاقتل ، مقدمہ درج

  • ملتان
لین دین کے تنازع پر پانچ بچوں کے باپ کاقتل ، مقدمہ درج

خانیوال(ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار )پولیس نے لین دین کے تنازع پر لڑائی میں پانچ بچوں کے باپ کے قتل کا مقدمہ درج کرلیا۔ واقعہ تھانہ سٹی کے علاقے 88 دس آر میں پیش آیا ،ملزم عثمان سے مقتول لیاقت علی نے ۔۔۔

پیسے لینے تھے ملزم سے مقتول پیسے مانگے تو دونوں میں تلخ کلامی ہو گئی ملزم نے مقتول کوتشدد کا نشانہ بنایا اور طیش میں آ کر سینے پر مکے مارے جس کے نتیجے میں مقتول لیاقت علی موقع پر ہی دم توڑ گیا ،ملزم موقع سے فرار ہو گیا۔ تھانہ سٹی پولیس نے موقع پر پہنچ کر مقتول کی ڈیڈ باڈی پوسٹ مارٹم کے لیے ڈی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دی اور ملزم عثمان کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کرکے اس کی تلاش شروع کردی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی،6گھنٹوں میں ایک کروڑ30لاکھ سے زائد کے چالان جاری

گلشن معمار تا ٹاورای وی بسز کا نیا روٹ شروع کرنے کا اعلان

سڑکیں کچے سے بدتر،جرمانے عالمی معیار کے ،منعم ظفر

کمشنر کراچی کا ملیر کا دورہ ،ترقیاتی منصوبے جلد مکمل کرنے کی ہدایت

سسٹم شہریوں پرمالی بوجھ ڈالنے کا ذریعہ بن چکا،ایم کیوایم

حب کینال کی عارضی بندش،100ملین گیلن پانی کی کمی

آج کے کالمز

ایاز امیر
عوامی حمایت کے بغیر جنگیں لڑنا مشکل ہوتا ہے
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فضائی آلودگی میں لاہور کا پہلا نمبر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
لوکل گورنمنٹ انتخابات سے گریز کیوں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
ووٹ آپ کا نہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علم کی نعمت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر