بہترین کارکردگی پر پولیس افسروں میں تعریفی اسناد،انعامات تقسیم

میلسی (نامہ نگار) آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے امن و امان برقرار رکھنے میں بہترین کارکردگی دکھانے والے 124 پولیس افسروں کے لیے تعریفی لیٹر، سی سی ون سرٹیفکیٹس اور نقد انعامات کا اعلان کیا ۔۔۔

جس کے بعد نوٹیفکیشن کے مطابق ضلع وہاڑی سے ڈی پی او محمد افضل، ڈی ایس پی میلسی چودھری سعید احمد سیال، ڈی ایس پی بوریوالا رانا عمران ٹیپو، ڈی ایس پی منصور الٰہی اور ڈی ایس پی انوسٹی گیشن عمران صدیقی کو تعریفی لیٹر جاری کیے گئے ہیں۔ اسی طرح ایس ایچ اوز زعیم برلاس، راؤ یاسر نواز، حسن آفتاب کیانی، مہر عباس، امین جھنڈیر، سلیمان منور، مجاہد بلوچ، انسپکٹر محمد زبیر اور انچارج انوسٹی گیشن قاسم خان کو سی سی ون سرٹیفکیٹس اور نقد انعامات سے نوازا گیا ہے ۔

