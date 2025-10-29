صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مووی اینڈ فوٹوگرافر ایسوسی ایشن وہاڑی کے عہدیداروں کی حلف برداری

  • ملتان
مووی اینڈ فوٹوگرافر ایسوسی ایشن وہاڑی کے عہدیداروں کی حلف برداری

وہاڑی (خبرنگار)مووی اینڈ فوٹوگرافر ایسوسی ایشن وہاڑی کی حلف برداری کی تقریب مقامی ہال میں منعقد ہوئی۔۔۔۔

 تقریب میں فوٹوگرافی سے وابستہ شخصیات اور تاجران کے رہنما شریک ہوئے ۔ نو منتخب عہدیداران چیئرمین سلمان زیدی، وائس چیئرمین زوہیب، صدر شہزاد چودھری، جنرل سیکرٹری عمران فریدی، سینئر نائب صدر وسیم، سیکرٹری ماجد، انفارمیشن سیکرٹری فرحان، نائب سیکرٹری اعجاز اور ٹیم لیڈر نعیم تارڑ سے ارشاد حسین بھٹی، راؤ خلیل احمد، رانا انوار آفتاب اور ڈاکٹر عرفان چودھری نے حلف لیا۔ مقررین نے کہا کہ فوٹوگرافرز معاشرے کا مثبت پہلو اجاگر کرتے ہیں، یہ صرف فنکار نہیں بلکہ سچائی اور خوبصورتی کے ترجمان ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

آسان خدمت مرکز، ایک چھت تلے ساری سہولیات،رندھاوا

کرکٹ ٹیموں کی موومنٹ کے دوران متبادل ٹریفک پلان جاری

سنگین نوعیت کے مقدمات کو جلد نمٹایا جائے، آئی جی

پی ٹی سی ایل اور جائیٹکس گلوبل کے مابین معاہدہ

فیصل آباد ویمن چیمبر کے زیراہتمام کاروباری خواتین کیلئے معلوماتی پروگرام

اسلام آباد بار کونسل کے انتخابات یکم نومبر، 21امیدوار مدمقابل

آج کے کالمز

ایاز امیر
عوامی حمایت کے بغیر جنگیں لڑنا مشکل ہوتا ہے
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فضائی آلودگی میں لاہور کا پہلا نمبر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
لوکل گورنمنٹ انتخابات سے گریز کیوں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
ووٹ آپ کا نہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علم کی نعمت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر