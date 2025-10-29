مووی اینڈ فوٹوگرافر ایسوسی ایشن وہاڑی کے عہدیداروں کی حلف برداری
وہاڑی (خبرنگار)مووی اینڈ فوٹوگرافر ایسوسی ایشن وہاڑی کی حلف برداری کی تقریب مقامی ہال میں منعقد ہوئی۔۔۔۔
تقریب میں فوٹوگرافی سے وابستہ شخصیات اور تاجران کے رہنما شریک ہوئے ۔ نو منتخب عہدیداران چیئرمین سلمان زیدی، وائس چیئرمین زوہیب، صدر شہزاد چودھری، جنرل سیکرٹری عمران فریدی، سینئر نائب صدر وسیم، سیکرٹری ماجد، انفارمیشن سیکرٹری فرحان، نائب سیکرٹری اعجاز اور ٹیم لیڈر نعیم تارڑ سے ارشاد حسین بھٹی، راؤ خلیل احمد، رانا انوار آفتاب اور ڈاکٹر عرفان چودھری نے حلف لیا۔ مقررین نے کہا کہ فوٹوگرافرز معاشرے کا مثبت پہلو اجاگر کرتے ہیں، یہ صرف فنکار نہیں بلکہ سچائی اور خوبصورتی کے ترجمان ہیں۔