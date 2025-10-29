منشیات فروشی چھوڑنے والے شہری کی پولیس سے تحفظ کی اپیل
وہاڑی (خبرنگار) تھانہ صدر کے علاقہ چوکی 48 پل کے رہائشی محمد ریاض نے الزام لگایا ہے کہ منشیات فروشی چھوڑنے کے باوجود پولیس انہیں اور ان کے اہلخانہ کو بلاوجہ ہراساں کر رہی ہے ۔ ۔۔۔
محمد ریاض کے مطابق انہوں نے پانچ سال قبل منشیات کا کاروبار ترک کر کے مسجد میں قرآن پاک پر حلف اٹھایا تھا، جس موقع پر علاقہ معززین اور تاجر رہنما بھی موجود تھے ۔ ان کی دو مقدمات میں بریت ہو چکی ہے اور وہ اب محنت مزدوری کر کے گزر بسر کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کی مسلسل ہراسانی سے ان کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے ۔ محمد ریاض نے آئی جی پنجاب، آر پی او ملتان اور ڈی پی او وہاڑی سے اپیل کی ہے کہ انہیں انصاف اور تحفظ فراہم کیا جائے ۔