ڈی سی خانیوالی کی زیر نگرانی سیلاب متاثرین کی بحالی شروع

  • ملتان
ڈی سی خانیوالی کی زیر نگرانی سیلاب متاثرین کی بحالی شروع

ہائر سیکنڈری سکول باگڑ سرگانہ میں کیمپ ، روزانہ 500 متاثرین کو امداد فراہم

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے وعدے کے مطابق سیلاب متاثرین کی بحالی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے ۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سلمیٰ سلیمان کی زیر نگرانی گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول باگڑ سرگانہ میں کیمپ سائٹ قائم کی گیا ہے جہاں روزانہ 500 سیلاب متاثرین کو بحالی کارڈ کے ذریعے امدادی رقوم فراہم کی جائیں گی۔ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو خالد عباس سیال نے کیمپ کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے دورہ کیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر کبیروالا رانا عامر لیاقت اور اسسٹنٹ کمشنر میاں چنوں ساجدہ ظفر بھی ہمراہ تھیں۔ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو خالد عباس سیال نے کیمپ میں متاثرین کے لیے بہترین سہولیات کی فراہمی کی ہدایت کی اور متاثرین سے ملاقات بھی کی۔ انہوں نے عملے کو ہدایت کی کہ متاثرین کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں تاکہ امدادی عمل میں آسانی پیدا ہو۔سیلاب متاثرین نے بروقت امداد ملنے پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور ضلعی انتظامیہ سے اظہار تشکر کیا۔

 

