جلہ جیم سنٹر ،عملے پر زچگی کیسز نجی کلینک ریفر کرنیکا الزام
عوام میں تشویش، شفاف انکوائری ، ملوث اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ
میلسی (نمائندہ دنیا) رورل ہیلتھ سنٹر جلہ جیم کے عملے پر الزام ہے کہ وہ زچگی کے کیسز کو بغیر طبی جواز کے نجی مریم نواز ہیلتھ کلینک کوٹ کبیر ریفر کر رہے ہیں، جس پر شہریوں نے شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اعلیٰ حکام سے کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔ذرائع کے مطابق آر ایچ سی جلہ جیم میں زچگی کے لیے تمام بنیادی سہولیات دستیاب ہیں، اس کے باوجود حاملہ خواتین کو نجی کلینک بھیجا جا رہا ہے ، جس سے ان پر اضافی مالی اور سفری بوجھ پڑ رہا ہے ۔ بتایا گیا ہے کہ گزشتہ چند ہفتوں میں درجنوں خواتین کو بلا وجہ نجی کلینک ریفر کیا گیا، جب کہ بعض اہلکاروں کے اس کلینک سے مبینہ تعلقات کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں۔عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ سرکاری مرکز صحت میں ڈاکٹرز، نرسز اور عملہ موجود ہونے کے باوجود خواتین کو دیگر مراکز بھیجنا عوامی اعتماد کو ٹھیس پہنچا رہا ہے ۔ متعدد کیسز میں تاخیر کے باعث خواتین کو زچگی کے دوران مشکلات اور پیچیدگیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا۔اہل علاقہ نے وزیرِ اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف، صوبائی وزیرِ صحت اور ڈپٹی کمشنر وہاڑی سے مطالبہ کیا ہے کہ معاملے کی شفاف انکوائری کر کے ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے ۔ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر میلسی، ڈاکٹر ناصر عثمانی نے کہا کہ حکومت پنجاب عوام کو معیاری طبی سہولیات ان کی دہلیز پر فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے ۔ معاملے کی مکمل جانچ کی جائے گی، اور بے ضابطگی ثابت ہونے پر ذمہ داروں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی ہوگی۔