ڈی سی مظفرگڑھ کی بھٹہ مالکان کو زائد قیمت سے باز رہنے کی ہدایت

  • ملتان
مقرر کردہ 10 ہزار 500 روپے ہزار اینٹ نرخ پر عملدرآمدیقینی بنائیں، عثمان طاہر

مظفرگڑھ(سٹی رپورٹر )عوامی شکایات پر ڈپٹی کمشنر کا نوٹس،بھٹہ مالکان کی جانب سے اینٹوں کی فروخت میں زائد قیمت وصول کرنے پر بھٹہ مالکان سے میٹنگ،حکومت کی جانب سے 10 ہزار 5 سو روپے کی ایک ہزار اینٹ کے نرخ کو ہر صورت یقینی بنانے کی ہدایت ۔ اس سلسلے میں ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت دفتر میں اہم اجلاس ہوا جس میں ڈی او انڈسٹریز، ڈی او ماحولیات، ڈی او لیبر اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر مارکیٹنگ نجیب فیض سہرانی نے شرکت کی۔ڈپٹی کمشنر نے اجلاس میں واضح کیا کہ حکومت پنجاب نے ایک ہزار اینٹ کی قیمت 10 ہزار 500 روپے مقرر کی ہے ، اس سے زائد رقم وصول کرنا غیر قانونی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ بھٹہ مالکان سرکاری نرخ کے مطابق فروخت یقینی بنائیں، خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ محکموں کے افسروں کو ہدایت کی کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر بھٹوں کی جانچ پڑتال کریں اور نرخوں پر مکمل عملدرآمد یقینی بنائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ تمام بھٹے زگ زیگ ٹیکنالوجی کے تحت چلائے جائیں۔عثمان طاہر جپہ نے شہریوں سے اپیل کی کہ اگر کہیں بھی اینٹوں کی زائد قیمت وصول کی جا رہی ہو تو فوری طور پر ضلعی انتظامیہ کو اطلاع دیں تاکہ کارروائی کی جا سکے ۔

 

