بجلی بلوں کی بروقت ادائیگی قومی ذمہ داری : اکرم جاوید

  • ملتان
واجبات کی وصولی کیلئے نادہندگان کیخلاف زیرو ٹالرنس ،ایکسین میلسی ڈویژن

میلسی (نمائندہ دنیا) ایکسین میپکو ڈویژن میلسی چودھری محمد اکرم جاوید نے کہا ہے کہ بجلی بلوں کی بروقت ادائیگی قومی ذمہ داری ہے ، تمام صارفین اپنے واجبات بلا تاخیر ادا کریں تاکہ کنکشن منقطع ہونے کی زحمت سے محفوظ رہ سکیں۔ انہوں نے کہا کہ بلوں کی بروقت ادائیگی نہ صرف صارفین کے مفاد میں ہے بلکہ نظامِ ترسیل کے استحکام اور بجلی کی بلا تعطل فراہمی کے لیے بھی ضروری ہے ۔انہوں نے بتایا کہ میپکو میلسی میں واجبات کی وصولی کے لیے اکتوبر کے آخری ہفتے میں خصوصی مہم شروع کی گئی ہے جس کے تحت تمام سب ڈویژنوں کا عملہ نادہندگان سے واجبات کی وصولی میں مصروفِ عمل ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ بجلی چوری ملک کے معاشی ڈھانچے کو کمزور کرتی ہے ، اس لیے ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ بجلی چوری کی نشاندہی کرے تاکہ ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جا سکے ۔چودھری اکرم جاوید نے واضح کیا کہ نادہندگان کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی گئی ہے اور کسی کو رعایت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے خبردار کیا کہ جو صارفین منقطع کنکشن پر سپلائی فراہم کریں گے ، ان کے خلاف بھی قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔

 

