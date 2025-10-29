صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پرائمری سکول کے گیٹ پر گندا پانی جمع،تعفن پھیل گیا

  • ملتان
مچھروں کی بہتات، ڈینگی ودیگر امراض پھیلنے کا خدشہ ، بچوں کی زندگیاں داؤپر

جہانیاں (نمائندہ دنیا)پرائمری سکول چک نمبر 112کے گیٹ پرتین ماہ سے سیوریج کا گندہ پانی جمع ہونے سے تعفن پھیل گیا، مچھروں کی بہتات ،ڈینگی ودیگر امراض پھیلنے کا خدشہ بڑھ گیا،ننھے بچوں کی زندگیاں داؤپر لگ گئیں، متعدد شکایات کے باوجود انتظامیہ ٹس سے مس نہیں ہوئی ، بدبو اور گندگی نے ماحول کو ناقابلِ برداشت بنا دیا ہے ۔ والدین اور علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ بچے روزانہ گندے پانی سے گزرتے ہوئے سکول پہنچنے پر مجبور ہیں جس سے ان کے کپڑے ، جوتے اور صحت بری طرح متاثر ہو رہی ہے ۔شہریوں کے مطابق سیوریج کے ناقص نظام اور صفائی عملے کی عدم توجہی کے باعث نالیوں کا پانی سڑک پر بہہ رہا ہے ، متعدد شکایات کے باوجود میونسپل کمیٹی انتظامیہ نے تاحال کوئی عملی کارروائی نہیں کی۔سکول کے بچوں نے احتجاج کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر خانیوال، اسسٹنٹ کمشنر جہانیاں اور محکمہ تعلیم کے حکام سے مطالبہ کیا کہ گندے پانی کی فوری نکاسی اور مستقل حل کے لیے اقدامات کیے جائیں تاکہ وہ محفوظ ماحول میں تعلیم حاصل کر سکیں۔

 

