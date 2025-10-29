صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لودھراں ،جدید پولیس موبائل سٹیشن ،لائسنسنگ وین کا افتتاح

  • ملتان
شہریوں کو انصاف و سہولت ایک جگہ میسر،عوام دوست اقدام خوش آئند قرار

لودھراں (سٹی رپورٹر) وزیرِ اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے تحت عوام کو جدید سہولیات کی فراہمی کے لیے پولیس سروسز کو جدید خطوط پر استوار کرنے کا سلسلہ جاری ہے ۔ اسی سلسلے میں ضلع لودھراں میں جدید سہولیات سے آراستہ پولیس موبائل اسٹیشن اور لائسنسنگ وین کا افتتاح کیا گیا۔افتتاحی تقریب بہاؤ الدین زکریا یونیورسٹی سب کیمپس لودھراں میں منعقد ہوئی، جہاں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کیپٹن (ر) علی بن طارق نے ربن کاٹ کر منصوبے کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ اس موقع پر ڈی ایس پی صدر عابد حسین بھلہ، ڈی ٹی او احمد خان، ملک اضغر آرائیں، ملک حبیب کھوکھر، ریڈر ڈی پی او خان بہادر، تاجر برادری، سول سوسائٹی، طلبہ اور سماجی شخصیات کی بڑی تعداد موجود تھی۔ شرکاء نے اس عوام دوست اقدام کو خوش آئند قرار دیا۔ڈی پی او علی بن طارق نے کہا کہ موبائل پولیس سٹیشن کے قیام کا مقصد شہریوں کو انصاف، تحفظ اور سہولت ایک ہی جگہ فراہم کرنا ہے ۔ اس جدید وین کے ذریعے ایف آئی آر کے اندراج، ڈرائیونگ لائسنس کے اجرا و تجدید، کردار سرٹیفکیٹ اور دیگر خدمات اب شہریوں کو ان کے گھر کے قریب ہی دستیاب ہوں گی۔

 

