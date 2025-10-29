ملک بھر میں سادات کو متحد کرنا پہلی ترجیح ہے ، علی اکبر شاہ
گلشن سادات نے سیلاب متاثرین کیلئے شاندار خدمات سرانجام دیں ،گفتگو
ملتان (کرائم رپورٹر)گلشن سادات فلاحی تنظیم پاکستان کے مرکزی قائدین نے تنظیمی دورے پر ملتان کا دورہ کیا اور سینئر رہنما سید سلیم چشتی کی عیادت کے لئے ان کے گھر گئے ۔ اس موقع پر تنظیم کے ملتان کے عہدیداران نے مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا۔تنظیمی امور پر گفتگو کرتے ہوئے مرکزی سرپرستِ اعلیٰ سید اکبر شاہ میواتی نے کہا کہ گلشنِ سادات فلاحی تنظیم کی بنیاد صرف ایک سال قبل رکھی گئی، مگر اس قلیل عرصے میں یہ تنظیم سادات کی ملک کی بڑی تنظیموں میں شامل ہو چکی ہے ۔مرکزی چیئرمین سید عبد الستار شاہ نے کہا کہ تنظیم کا مقصد ملک بھر کے سادات کرام کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کرنا اور انہیں معاشرے میں ان کا جائز مقام دلانا ہے ۔مرکزی جنرل سیکریٹری سید نزیر شاہ اور سید عاشق شاہ نے بتایا کہ تنظیم نے ایک سال میں درجنوں غریب سادات خاندانوں کی بچیوں کی شادیوں کا خرچ برداشت کیا۔سینئر رہنما سید سلیم چشتی اور سید جاوید قادری نے کہا کہ گلشنِ سادات کا قیام سادات کرام کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔اس موقع پر انجینئر اویس بخاری کو سیلاب زدگان کی مدد پر خراجِ تحسین پیش کیا گیا جبکہ ڈاکٹر سید ناظم شاہ نے گلشنِ سادات فری ڈسپنسری کا افتتاح کیا۔شرکاء میں سید عاقل بخاری، سید شہباز حسین، سید الطاف شاہ، سید جنید بخاری، سید حسن رضا، سید شہنشاہ، سید احمد رضا، سید رمضان شاہ، حافظ معظم، حافظ حیدر اور حافظ امتیاز شامل تھے ۔