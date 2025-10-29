صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سموگ:فیکٹریوں ، بھٹوں کی چیکنگ کیلئے ٹیمیں تشکیل دینے کا حکم

  • ملتان
ڈی سی لودھراں کی زیر صدارت اجلاس، زرعی فضلہ جلانے پر مکمل پابندی کا فیصلہ

لودھراں(سٹی رپورٹر )ڈپٹی کمشنر لودھراں ڈاکٹر لبنیٰ نذیر کی زیرصدارت انسداد سموگ بارے اجلاس منعقد ہوا۔اجلاس میں سموگ کی بڑھتی صورتحال کے پیشِ نظر اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی۔اجلاس میں تمام متعلقہ محکموں کے افسروں نے شرکت کی۔محکمہ ماحولیات، زراعت،پولیس اور ٹریفک ڈیپارٹمنٹ کے نمائندوں سے پیشرفت بارے دریافت کیا گیا۔انسداد سموگ کی وجوہات اور روک تھام پر بھی تفصیلی غور کیا گیا۔فیکٹریوں اور بھٹوں کی چیکنگ کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دینے کا حکم، زرعی فضلے کو جلانے پر مکمل پابندی عائد کرنے کا فیصلہ،شہریوں کو آگاہی مہم کے ذریعے انسداد سموگ کے طریقے بتانے کی ہدایات بھی دی گئی ہیں۔ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر لبنیٰ نذیر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حالات میں سموگ سنگین ماحولیاتی مسئلہ ہے ،سموگ پر قابو پانے کے لیے انتظامیہ اور عوام دونوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا،سموگ کے دوران ماسک کا استعمال ضرور کیا جائے ،سموگ صورتحال میں غیرضروری سفر سے گریز کیا جائے ،مستقل سموگ سے بچاؤ کیلئے درخت لگائے جائیں۔

 

