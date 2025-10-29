مونڈکا ، سیوریج کی بندش، بازار و گلیاں گندے پانی سے بھر گئیں
مچھروں کی بہتات ،ملیریا و ڈینگی کا خطرہ، ایم پی اے عون حمید کا فنڈ بحالی کا وعدہ
مونڈکا (نامہ نگار)سیوریج کے بند ہونے سے مین بازار اور لنک گلیاں گندے پانی سے بھر گئیں، تعفن اور بدبو سے عوام کا جینا محال ہو گیا، مچھروں کی افزائش کے باعث ملیریا کی وبا پھوٹ پڑی جبکہ ڈینگی پھیلنے کا خدشہ بڑھ گیا ہے ۔تفصیلات کے مطابق نوری مسجد، مین بازار اور ملحقہ گلیاں کئی دنوں سے سیوریج بندش کے باعث زیرِ آب ہیں۔ گندے پانی سے بدبو اور تعفن نے ماحول کو ناقابلِ برداشت بنا دیا ہے جبکہ شہریوں کو آمدورفت میں شدید دشواری کا سامنا ہے ۔ کئی دکانداروں نے کاروبار بند کر دیا ہے کیونکہ بازار میں کئی فٹ پانی جمع ہے ۔صورتِ حال سے تنگ شہریوں نے ماسٹر عبدالمجید اور میاں سجاد شبیر کی قیادت میں احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ پانی کی نکاسی کے لیے بھیجی گئی مشینری ناکارہ ہے اور عملہ کام سے غافل ہے جس سے حالات مزید خراب ہو رہے ہیں۔ انہوں نے ڈپٹی کمشنر مظفرگڑھ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔حلقہ پی پی 271 سے ایم پی اے سردار عون حمید ڈوگر نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ سیوریج سکیم کے لیے دو کروڑ روپے کا فنڈ جاری کیا گیا تھا، تاہم پاک بھارت کشیدگی کے دوران حکومت نے ترقیاتی فنڈز روک لیے تھے ۔ فنڈز کی بحالی کے لیے کوششیں جاری ہیں اور جلد منصوبہ مکمل کر کے عوامی مشکلات کا ازالہ کیا جائے گا۔