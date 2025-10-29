شہری ستھرا پنجاب ٹیم کیساتھ تعاون کریں:شیخ اویس
عوامی مقامات اورگلی محلوں میں کوڑا نہ پھینکیں،اپنے بچوں کو بھی آگاہی دیں میاں چنوں کو بہت جلد ماڈرن سٹی بنائیں گے ، تحصیل منیجر ،میڈیا سے گفتگو
میاں چنوں (تحصیل رپورٹر)میاں چنوں میں ستھرا پنجاب ٹیم کے تحصیل منیجر شیخ اویس نے کہا ہے کہ ہمارے ورکر دن رات شہر اور دیہاتوں کو مزید صاف اور گندگی سے پاک کرنے کیلئے کوشاں ہیں، ذمہ داری احسن انداز میں ادا کر رہے ہیں۔شیخ اویس کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ تمام شہریوں سے اپیل ہے کہ وہ بھی ہماری ٹیموں کے ساتھ تعاون کریں ،عوامی مقامات پارک، ہسپتال، مارکیٹس اور گلی محلوں میں کوڑا نہ پھینکیں بلکہ وہاں پر موجود کوڑا دان میں کوڑا ڈالیں اور ایک اچھا شہری ہونے کا ثبوت دیں، جن علاقوں میں کوڑا دان نہیں لگے علاقہ مکین آگاہ کریں وہاں کوڑا دان لگوائیں گے ،اپنے بچوں کو بھی آگاہی دیں کہ وہ کھانے پینے والی اشیاء کے ریپر سڑک یا گلی محلوں میں نہ پھینکیں بلکہ کوڑا دان میں ڈالیں۔ دکاندار اور ریڑھی بان بھی اپنا کوڑا روڈ پر پھنکنے کے بجائے شاپر میں ڈال کر رکھیں، ہمارا ورکر آپ سے شاپر وصول کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ میاں چنوں کو بہت جلد ماڈرن سٹی بنائیں گے ۔