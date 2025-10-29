صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماچھیوال میں مادہ جانور ذبح ،پابندی کی کھلی خلاف ورزی

  • ملتان
ماچھیوال میں مادہ جانور ذبح ،پابندی کی کھلی خلاف ورزی

گھروں و نجی سلاٹر ہاؤسز میں خفیہ ذبح کیا جاتا، شہریوں میں تشویش بڑھ گئیحلال جانوروں کی نسل میں کمی ہوگئی ، گوشت کی قلت پیدا ہو نے کا خدشہ

ماچھیوال (نامہ نگار)مادہ جانوروں کو ذبح کرنے پر عائد پابندی کے حکومتی احکامات قصابوں نے ہوا میں اڑا دیئے ۔انتظامیہ کارروائی کرنے سے گریزاں، حکومت نے حلال جانوروں کی افزائش کم ہونے پر مادہ جانوروں کے ذبح کرنے پر پابندی عائد کرتے ہوئے انتظامیہ کو سختی سے عملدرآمد کروانے کی ہدایت کی تھی، افسروں کی عدم توجہ کے باعث ماچھیوال اور گردونواح میں اور علاقے بھر میں متعدد قصاب مادہ جانوروں کو تا حال ذبح کرنے میں لگے ہوئے ہیں جس سے حلال جانوروں کی افزائش میں کمی ہو رہی ہے ، زیادہ تر قصاب کارروائی کے خوف سے مادہ جانور اپنے گھروں اور نجی سلاٹر ہاؤسز میں ذبح رہے ہیں، آج کل لمپی سکن بیماری عام جس سے بے شمار جانوروں متاثر ہورہے ہے اسی وجہ سے شہریوں میں خوف پایا جارہا ہے کہ دوسری طرف محکمہ لائیو سٹاک کا کہنا ہے کہ حکومتی احکامات پر عملدرآمد کرایا جا رہا ہے لیکن بعض قصاب چوری چھپے مادہ جانور بھی ذبح کر لیتے ہیں۔

 

