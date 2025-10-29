صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سلاٹر ہاؤس سے 1500 کلو بدبودار اور مضرصحت گوشت برآمد

  • ملتان
گوشت بڑے شادی ہالز،بڑے ہوٹلوں اور فوڈ پوائنٹس پر سپلائی کیا جانا تھا

مظفرگڑھ(نامہ نگار،سٹی رپورٹر)پنجاب فوڈ اتھارٹی نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے سلاٹر ہاؤس سے 1500 کلوگرام بدبودار اور مضرصحت گوشت برآمد کرلیا گیا،بدبودار اور مضرصحت گوشت بڑے شادی ہالز،بڑے ہوٹلوں اور فوڈ پوائنٹس پر سپلائی کیا جانا تھا۔تفصیل کے مطابق ڈائریکٹر آپریشنز ساؤتھ شہزاد مگسی کی قیادت میں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے مظفرگڑھ کے علاقے گنیش واہ نہر پر کارروائی کی،کارروائی کے دوران سلاٹر ہاؤس سے 1500 کلوگرام بدبودار اور مضرصحت گوشت برآمد کرلیا گیا،۔مضرصحت گوشت مختلف شادی ہالز،ہوٹلوں اور فوڈ پوائنٹس پر سپلائی کیا جانا تھا۔ترجمان فوڈ اتھارٹی کیمطابق سلاٹر ہاؤس کو بند کردیا گیاجبکہ سلاٹر ہاؤس کے مالک کیخلاف تھانہ سول لائن میں مقدمہ درج کرلیا گیا ہے ۔

 

