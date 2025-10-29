صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹماٹر کے بعد پیاز بھی مہنگا،فی کلو قیمت 200 روپے تک جا پہنچی

  • ملتان
مارکیٹ میں من مانی قیمتیں وصول،اقدامات صرف کاغذوں تک محدود

کوٹ ادو(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ٹماٹر کے بعد پیاز کی قیمتوں میں بھی ہوش ربا اضافہ، فی کلو قیمت 200 روپے تک جا پہنچی۔ تفصیل کے مطابق حالیہ دنوں میں بارشوں کے باعث سپلائی متاثرہونے ،بیرون ملک برآمدات میں اضافے اورضلعی انتظامیہ کی نااہلی کے باعث پیاز کی قیمت میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے ،مارکیٹ ذرائع کے مطابق چند روز قبل تک پیاز 80 سے 100روپے فی کلو فروخت ہو رہی تھی جو اب بڑھ کر 200 روپے فی کلوتک جاپہنچی ہے ،ضلعی انتظامیہ کی عدم توجہی کے باعث مارکیٹ میں من مانی قیمتیں وصول کی جا رہی ہیں جبکہ پرائس کنٹرول کے اقدامات صرف کاغذوں تک محدود ہیں،دوسری جانب شہریوں کا کہنا ہے کہ سرکاری نرخنامہ صرف دکھاوا بن چکا ہے ، مارکیٹوں میں کسی قسم کی نگرانی نہیں کی جا رہی اورعوام خود ساختہ مہنگائی کے شکنجے میں جکڑ چکے ہیں۔،شہریوں نے کہا کہ مہنگائی کے اس طوفان میں سبزی،دال اورآٹا بھی عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو چکے ہیں،انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ روزانہ کی بنیاد پر بازاروں میں مؤثر چیک اینڈ بیلنس کا نظام قائم کیا جائے ،ناجائز منافع خوروں اور اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کرنے والے اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے تاکہ عوام کو ریلیف فراہم کیا جا سکے ،بصورت دیگرعام شہری کیلئے روزمرہ کی ضروریات پوری کرنامزید دشوارہوتاجارہا ہے ۔

 

