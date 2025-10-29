غیر قانونی افغان شہریوں کا انخلا ہر صورت مکمل ہوگا،غضنفر علی
شہری افغانوں کی اطلاع پولیس کو دیں، پناہ یا سہولت دینا قابلِ سزا جرم قرار
مظفرگڑھ (سٹی رپورٹر)ڈی پی او سید غضنفر علی شاہ نے کہا ہے کہ ضلع بھر میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کا انخلا ہر صورت یقینی بنایا جائے گا، مظفرگڑھ میں بھی افغان شہریوں کی نشاندہی، ان کی ہولڈنگ سنٹر منتقلی اور بعد ازاں افغانستان روانگی کا عمل جاری ہے ۔انہوں نے کہا کہ اس سارے عمل کے دوران افغان شہریوں کو باعزت طریقے سے تمام بنیادی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ ضلع بھر میں پولیس افسران کی جانب سے اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ شہری غیر قانونی افغان باشندوں کی فوری اطلاع پولیس کو دیں تاکہ انہیں قانونی طریقے سے واپس بھیجا جا سکے ۔ڈی پی او سید غضنفر علی شاہ نے خبردار کیا کہ غیر قانونی افغان شہریوں یا دیگر غیر قانونی تارکینِ وطن کو پناہ یا سہولت دینا، گھر، دکان یا گاڑی کرائے پر دینا، یا ملازمت پر رکھنا قانوناً جرم ہے ۔ ایسے افراد کے خلاف دہشت گردی ایکٹ اور فارنرز ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے گی۔انہوں نے کہا کہ صرف رجسٹرڈ افغان شہری ہی اپنی رہائش برقرار رکھ سکتے ہیں۔ تمام فیلڈ فارمیشنز کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ غیر قانونی افغانوں کے انخلا کو ہر صورت مکمل کیا جائے ۔