سی ٹی آئیز کے لئے چار ارب روپے کا بجٹ منظور
بی ایس پڑھانے والوں کو 65ہزار، انٹرمیڈیٹ اساتذہ کا55ہزار وظیفہ
ملتان (خصوصی رپورٹر)پنجاب حکومت نے کالج ٹیچنگ انٹرنز (سی ٹی آئیز) کے لئے چار ارب سے زائد مالیت کا بجٹ منظور کر لیا۔ اس منصوبے کے تحت صوبے بھر کے سرکاری کالجز میں تدریسی خدمات انجام دینے والے اساتذہ کو ماہانہ وظیفے کی ادائیگی کی جائے گی۔تفصیلات کے مطابق پنجاب حکومت نے کالج ٹیچنگ انٹرنز کے لئے 4.217 ارب روپے کا بجٹ منظور کیا ہے ۔ منصوبے کے تحت صوبے بھر میں 8 ہزار سے زائد سی ٹی آئیز کو ماہانہ وظائف دیئے جائیں گے ۔ انٹرمیڈیٹ سطح کے سی ٹی آئیز کو 55 ہزار روپے ماہانہ جبکہ بی ایس سطح کے انٹرنز کو 65ہزار روپے ماہانہ ادا کئے جائیں گے ۔پالیسی کے مطابق انٹرمیڈیٹ سطح کے انٹرنز کی مدت سات ماہ جبکہ بی ایس سطح کے انٹرنز کے لئے دس ماہ مقرر کی گئی ہے ۔ مدت مکمل ہونے پر تمام کالج ٹیچنگ انٹرنز کو تجربہ سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے گا، جو ان کے تعلیمی و پیشہ ورانہ کیریئر میں معاون ثابت ہوگا۔پروگرام میں شمولیت کے لئے اقلیتوں کے لئے 404 نشستیں، خصوصی افراد کے لئے 243 نشستیں اور ٹرانس جینڈر کمیونٹی کے لئے 40 نشستیں مخصوص کی گئی ہیں، تاکہ ہر طبقے کو مساوی نمائندگی حاصل ہو۔محکمہ ہائر ایجوکیشن پنجاب کے مطابق کالج ٹیچنگ انٹرنز کے وظائف اور انتظامی اخراجات کے لئے کل 4.217 ارب روپے کے فنڈز مختص کئے گئے ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ اقدام اعلیٰ تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے اور نوجوان گریجویٹس کو عملی تدریسی تجربہ فراہم کرنے کے لئے اہم سنگِ میل ثابت ہوگا۔