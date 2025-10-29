تحریک انصاف بلدیاتی انتخابات کیلئے تیار، زین قریشی
عوام 8فروری کی طرح پی ٹی آئی کو بھاری اکثریت سے کامیاب کرائیں گے
ملتان (لیڈی رپورٹر)تحریک انصاف ملتان کے ضلعی جنرل سیکرٹری راؤ آصف انور کی جانب سے دیئے گئے استقبالیہ سے خطاب کرتے ہوئے ممبر قومی اسمبلی زین حسین قریشی نے کہا کہ بلدیاتی نظام کسی بھی معاشرے کی ترقی کی ضمانت ہوتا ہے ۔ فارم 47 کے نتیجے میں بننے والی حکومت نے عوام سے ان کے بنیادی حقوق چھین لئے ہیں۔ جو حق آئین نے عوام کو دیا تھا، وہ بھی سلب کر لیا گیا ہے ، جس کے باعث ملک میں مہنگائی، بیروزگاری اور افراتفری میں تیزی سے اضافہ ہورہا ہے ۔انہوں نے کہا کہ آئندہ بلدیاتی انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف بھرپور تیاری کے ساتھ میدان میں اترے گی۔ تمام کارکن بلدیاتی الیکشن کی تیاریاں شروع کر دیں تاکہ ہر سطح پر عوامی نمائندگی کو یقینی بنایا جا سکے ۔زین حسین قریشی اور راؤ آصف انور نے کہا کہ جیسے عوام نے 8 فروری 2024 کے عام انتخابات میں تحریک انصاف کو بھاری اکثریت سے کامیاب کرایا۔