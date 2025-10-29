میپکو کا بجلی چوروں اور نادہندگان کیخلاف بڑا آپریشن
رینجرز اور پولیس کی تونسہ، فیروزہ میں کارروائی، لاکھوں کے واجبات وصول
ملتان (خصوصی رپورٹر)ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو) نے شادن لُنڈ سب ڈویژن تونسہ اور فیروزہ سب ڈویژن لیاقت پور میں بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف مشترکہ آپریشن کیا۔ کارروائی سپرنٹنڈنگ انجینئر آپریشن میپکو ڈی جی خان سرکل ملک خورشید احمد اور ونگ کمانڈر رینجرز کی نگرانی میں کی گئی۔ایکسین میپکو تونسہ ڈویژن اللہ ورایو اور ایس ڈی او شادن لُنڈ سب ڈویژن کی سربراہی میں ٹیموں نے رینجرز، پولیس اور ڈسکو سپورٹ یونٹ کے ہمراہ مختلف علاقوں بستی باہو کھوسہ، بستی دوری، جھوک ماسووالا، بستی احمدانی، پیر دان شرقی، شادن لُنڈ، بستی قادر بخش اور بھیٹ سرگھانی میں کارروائیاں کیں۔ نادہندگان سے 17 لاکھ روپے واجبات کی عدم ادائیگی پر تین کنکشنز منقطع کئے گئے جبکہ چھ ٹرانسفارمرز، متعدد میٹرز اور 200 فٹ تار اتار کر قبضے میں لے لی ۔ دوران کارروائی تین افراد کو موقع سے گرفتار کیا گیا۔