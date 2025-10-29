صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میپکو کا بجلی چوروں اور نادہندگان کیخلاف بڑا آپریشن

  • ملتان
میپکو کا بجلی چوروں اور نادہندگان کیخلاف بڑا آپریشن

رینجرز اور پولیس کی تونسہ، فیروزہ میں کارروائی، لاکھوں کے واجبات وصول

ملتان (خصوصی رپورٹر)ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو) نے شادن لُنڈ سب ڈویژن تونسہ اور فیروزہ سب ڈویژن لیاقت پور میں بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف مشترکہ آپریشن کیا۔ کارروائی سپرنٹنڈنگ انجینئر آپریشن میپکو ڈی جی خان سرکل ملک خورشید احمد اور ونگ کمانڈر رینجرز کی نگرانی میں کی گئی۔ایکسین میپکو تونسہ ڈویژن اللہ ورایو اور ایس ڈی او شادن لُنڈ سب ڈویژن کی سربراہی میں ٹیموں نے رینجرز، پولیس اور ڈسکو سپورٹ یونٹ کے ہمراہ مختلف علاقوں بستی باہو کھوسہ، بستی دوری، جھوک ماسووالا، بستی احمدانی، پیر دان شرقی، شادن لُنڈ، بستی قادر بخش اور بھیٹ سرگھانی میں کارروائیاں کیں۔ نادہندگان سے 17 لاکھ روپے واجبات کی عدم ادائیگی پر تین کنکشنز منقطع کئے گئے جبکہ چھ ٹرانسفارمرز، متعدد میٹرز اور 200 فٹ تار اتار کر قبضے میں لے لی ۔ دوران کارروائی تین افراد کو موقع سے گرفتار کیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی،6گھنٹوں میں ایک کروڑ30لاکھ سے زائد کے چالان جاری

گلشن معمار تا ٹاورای وی بسز کا نیا روٹ شروع کرنے کا اعلان

سڑکیں کچے سے بدتر،جرمانے عالمی معیار کے ،منعم ظفر

کمشنر کراچی کا ملیر کا دورہ ،ترقیاتی منصوبے جلد مکمل کرنے کی ہدایت

سسٹم شہریوں پرمالی بوجھ ڈالنے کا ذریعہ بن چکا،ایم کیوایم

حب کینال کی عارضی بندش،100ملین گیلن پانی کی کمی

آج کے کالمز

ایاز امیر
عوامی حمایت کے بغیر جنگیں لڑنا مشکل ہوتا ہے
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فضائی آلودگی میں لاہور کا پہلا نمبر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
لوکل گورنمنٹ انتخابات سے گریز کیوں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
ووٹ آپ کا نہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علم کی نعمت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر