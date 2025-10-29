پنجاب میں سکولوں کی نجکاری کا تیسرا مرحلہ شروع
اڑھائی ہزار سکول دسمبر میں آؤٹ سورس کئے جائیں گے ، تیاریاں شروع
ملتان (خصوصی رپورٹر)پنجاب میں سکولوں کی نجکاری کے تیسرے مرحلے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ دسمبر 2025ء میں صوبے بھر کے مزید اڑھائی ہزار سرکاری سکول پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کئے جائیں گے ۔ محکمہ سکول ایجوکیشن کے مطابق منصوبے کا مقصد تعلیمی معیار میں بہتری اور انتظامی کارکردگی کو مؤثر بنانا ہے ۔تفصیلات کے مطابق پنجاب حکومت نے سکولوں کی نجکاری (آؤٹ سورسنگ) کے تیسرے مرحلے کا آغاز کرنے کا فیصلہ کیا ہے ۔ اس سے قبل فیز ون میں 5863اور فیز ٹو میں 4453 سکول نجی شعبے کے حوالے کئے گئے تھے ۔ اب فیز تھری کے تحت مزید اڑھائی ہزار کے قریب سکول ٹھیکے پر دیئے جائیں گے ۔ذرائع کے مطابق ایسے سکول جہاں طلبہ و طالبات کی تعداد 100 سے کم ہے ، ان کیلئے نجکاری کی کارروائی حتمی مرحلے میں داخل ہو چکی ہے ۔ دسمبر تک ایسے تمام کم حاضری والے سکول نجی اداروں کو ٹھیکے پر دے دیئے جائیں گے ۔محکمہ سکول ایجوکیشن کا کہنا ہے کہ پہلے اور دوسرے مرحلے میں دیئے گئے بعض سکول جو پرائیویٹ اونرز نے واپس کئے تھے ، انہیں بھی دوبارہ آؤٹ سورس کیا جائے گا۔ مجموعی طور پر پنجاب میں اب تک 10 ہزار سے زائد اسکول نجی شعبے کے حوالے کئے جا چکے ہیں، جبکہ منصوبے کے تحت کل 13 ہزار سکولوں کو آؤٹ سورس کیا جانا ہے ۔محکمہ تعلیم کے مطابق تیسرے مرحلے کے دوران تمام اضلاع میں سروے مکمل کر کے فہرستیں تیار کر لی گئی ہیں۔ محکمہ کا کہنا ہے کہ یہ اقدام تعلیمی نظام میں شفافیت، حاضری میں بہتری اور تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کیلئے اٹھایا جا رہا ہے ۔