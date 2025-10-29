صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب میں سکولوں کی نجکاری کا تیسرا مرحلہ شروع

  • ملتان
پنجاب میں سکولوں کی نجکاری کا تیسرا مرحلہ شروع

اڑھائی ہزار سکول دسمبر میں آؤٹ سورس کئے جائیں گے ، تیاریاں شروع

ملتان (خصوصی رپورٹر)پنجاب میں سکولوں کی نجکاری کے تیسرے مرحلے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ دسمبر 2025ء میں صوبے بھر کے مزید اڑھائی ہزار سرکاری سکول پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کئے جائیں گے ۔ محکمہ سکول ایجوکیشن کے مطابق منصوبے کا مقصد تعلیمی معیار میں بہتری اور انتظامی کارکردگی کو مؤثر بنانا ہے ۔تفصیلات کے مطابق پنجاب حکومت نے سکولوں کی نجکاری (آؤٹ سورسنگ) کے تیسرے مرحلے کا آغاز کرنے کا فیصلہ کیا ہے ۔ اس سے قبل فیز ون میں 5863اور فیز ٹو میں 4453 سکول نجی شعبے کے حوالے کئے گئے تھے ۔ اب فیز تھری کے تحت مزید اڑھائی ہزار کے قریب سکول ٹھیکے پر دیئے جائیں گے ۔ذرائع کے مطابق ایسے سکول جہاں طلبہ و طالبات کی تعداد 100 سے کم ہے ، ان کیلئے نجکاری کی کارروائی حتمی مرحلے میں داخل ہو چکی ہے ۔ دسمبر تک ایسے تمام کم حاضری والے سکول نجی اداروں کو ٹھیکے پر دے دیئے جائیں گے ۔محکمہ سکول ایجوکیشن کا کہنا ہے کہ پہلے اور دوسرے مرحلے میں دیئے گئے بعض سکول جو پرائیویٹ اونرز نے واپس کئے تھے ، انہیں بھی دوبارہ آؤٹ سورس کیا جائے گا۔ مجموعی طور پر پنجاب میں اب تک 10 ہزار سے زائد اسکول نجی شعبے کے حوالے کئے جا چکے ہیں، جبکہ منصوبے کے تحت کل 13 ہزار سکولوں کو آؤٹ سورس کیا جانا ہے ۔محکمہ تعلیم کے مطابق تیسرے مرحلے کے دوران تمام اضلاع میں سروے مکمل کر کے فہرستیں تیار کر لی گئی ہیں۔ محکمہ کا کہنا ہے کہ یہ اقدام تعلیمی نظام میں شفافیت، حاضری میں بہتری اور تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کیلئے اٹھایا جا رہا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

فیصل آباد میں سموگ خطرناک حد تک بڑھ گئی ، شہری بیمار

پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیموں کے ڈویلپرز کی آگاہی کیلئے تربیتی سیشن

نکاسی آب کی بہترین سہولیات فراہم کرنا اولین ترجیح :ایم ڈی واسا

کمشنر کا چلڈرن ہسپتال جھنگ روڈ کا اچانک دورہ ،سہولیات کا جائزہ

اوپن ڈور پالیسی عوامی ریلیف کی ضمانت :ڈی سی عمر عباس میلہ

غیر قانونی اسلحہ جمع کرانیکی مہم، ڈی پی او کی شہریوں سے اپیل

آج کے کالمز

ایاز امیر
عوامی حمایت کے بغیر جنگیں لڑنا مشکل ہوتا ہے
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فضائی آلودگی میں لاہور کا پہلا نمبر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
لوکل گورنمنٹ انتخابات سے گریز کیوں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
ووٹ آپ کا نہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علم کی نعمت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر