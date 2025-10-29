صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • ملتان
اینٹی کرپشن کی کارروائی، تین سرکاری ملازم رشوت لیتے گرفتار

وہاڑی (خبرنگار، نمائندہ خصوصی) ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب سہیل ظفر چٹھہ کی ہدایت پر کرپٹ عناصر کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی گئیں۔ ۔۔۔

ریجنل ڈائریکٹر ملتان بشارت نبی کے احکامات پر وہاڑی میں رشوت خور مافیا کے خلاف بڑی کارروائی کی گئی۔سرکل آفیسر منصور منیر خان نے مجسٹریٹ دفعہ 30 وہاڑی کی سربراہی میں کارروائی کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر آفس کے محافظ خانے کے انچارج حسنین رضا، عبدالحق اور خرم جاوید کو 30 ہزار روپے رشوت وصول کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ موقع پر موجود رقم برآمد کر کے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔اینٹی کرپشن ٹیم میں محرر ابوبکر علوی سمیت دیگر افسران شامل تھے ۔ ریجنل ڈائریکٹر بشارت نبی نے کہا کہ کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر سختی سے عمل کیا جا رہا ہے ۔ کسی کرپٹ ملازم کو معاف نہیں کیا جائے گا۔

 

 

